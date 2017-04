Schlager-Star greift zum Spaten Als Botschafter der Volkssolidarität hatte Sänger und TV-Moderator „Muck“ am Montag in Radeberg eine Menge zu tun.

Als Botschafter der Volkssolidarität Elbtalkreis-Meißen kam „Muck" am Mittag zur Autogrammstunde in der Begegnungsstätte der Seniorenwohnanlage Am Markt. Und wurde spontan zur Geburtstagsüberraschung für Margarete Tannert, die ihren 98. feierte. © Thorsten Eckert Als Botschafter der Volkssolidarität Elbtalkreis-Meißen kam „Muck" am Mittag zur Autogrammstunde in der Begegnungsstätte der Seniorenwohnanlage Am Markt. Und wurde spontan zur Geburtstagsüberraschung für Margarete Tannert, die ihren 98. feierte.

Geschafft: Schlager-Star und MDR-Moderator Hartmut Schulze-Gerlach – alias „Muck“ – pflanzte in der Kita „Spatzenland“ gemeinsam mit Volkssolidaritäts-Chef Frank Stritzke (l.) im schmucken Gartengelände ein Mandelbäumchen.

Der transparente Komposthaufen hatte es ihm am meisten angetan. „Das ist ja eine klasse Idee“, schwärmte Hartmut Schulze-Gerlach – bekannt auch unter seinem Künstlernamen „Muck“ – gestern Vormittag in der Volkssolidaritäts-Kita „Spatzennest“ am Radeberger Sonnenweg. Der Fernsehmoderator und Sänger schaut hier ja bekanntlich öfter mal vorbei. Vor gut zwei Jahren pflanzte „Muck“ hier zum Beispiel einen Rosenstrauch, der mittlerweile eine stattliche Höhe erreicht hat. Das Ganze war dabei der Auftakt für die Umgestaltung der Außenanlagen der Kita gewesen; und „Muck“ hatte die Schirmherrschaft übernommen. „Obwohl das mit dem Schirm nicht so wörtlich genommen werden sollte, schließlich muss es ja auch mal regnen, wenn ein Garten wachsen soll“, sagte er gestern bei strahlendem Frühlingssonnenschein.

Und schon wieder wartete ein Spaten auf ihn, denn gleich neben dem Rosenstrauch stand noch im Wurzel-Topf ein Mandelbäumchen. Damit wurde der „Garten der Sinne“ s komplettiert, der hier in den vergangenen beiden Jahren entstanden ist – und der Teil eines wirklich großartigen Kita-Gartens geworden ist, kam „Muck“ regelrecht ins Schwärmen. Denn hier können die Kita-Kinder nicht „nur“ toben und spielen, sondern auch gleich noch eine Menge über die Natur lernen. Am Insektenhotel zum Beispiel oder auch an der kleinen Wetterstation. Und am schon erwähnten transparenten Komposthaufen natürlich. „Hinter einer Scheibe können die Kinder sehen, was sich im Inneren so tut“, freut sich auch Kita-Chefin Ina Schütze, dass aus der Idee des neuen Außengeländes blühende, grünende Realität geworden ist. „Mit tatkräftiger Hilfe der Eltern“, sagt sie – und weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Der Weidentunnel zum Beispiel, ist mit Unterstützung der Eltern entstanden. „Und wir haben auch noch eine Menge vor“, verrät die Kita-Chefin. Brombeerhecken sollen demnächst noch wachsen; „natürlich ohne Stacheln“. Und Spiegel in Baumform werden montiert.

Eine Weide gepflanzt

Gemeinsam mit „Muck“ griff dann auch Frank Stritzke zum Spaten. Der Chef der Volkssolidarität Elbtalkreis, die ja auch fürs Rödertal zuständig ist. Er pflanzte eine Weide – und er war es auch, der den Sänger und Moderator vor einigen Jahren sozusagen als Botschafter für die Volkssolidarität gewinnen konnte. Zunächst hatte er „Muck“ aber zu einer gemeinsamen Fahrt bei einer Oldtimer-Rallye überredet. „Wir haben ja als Volkssolidarität Elbtalkreis ein paar historische Fahrzeuge, mit denen wir unseren Kita-Kindern ein bisschen Geschichte zeigen und mit denen wir auch ab und an bei Rallyes mitfahren“, beschreibt Frank Stritzke. Einer dieser Oldtimer ist dabei der „rollende Hühnerstall“, wie Frank Stritzke den historischen F 8 liebevoll nennt. Mit dem ging er gemeinsam mit „Muck“ dann auf Tour. „Mit 23 PS, da gab es leichte Berganstiege, an denen uns die Zuschauer fragten, ob sie schieben sollen“, denkt der Sänger schmunzelnd zurück. Und natürlich, sagt er dann, natürlich habe er dann auch gern die Rolle als Botschafter übernommen. „Auch, weil es mir wichtig erscheint, den Leuten zu zeigen, dass sich die Volkssolidarität nicht nur um die Älteren kümmert, sondern eben auch, wie hier im Spatzennest Kitas betreibt“, findet der Moderator. Und es ist genau diese breite Palette, sagt er dann, die ihn an der Volkssolidarität begeistert.

Jubiläum im Radeberger Süden

Auch deshalb standen gestern dann am Nachmittag auch gleich noch zwei Besuche bei den Radeberger Senioren an. In der Begegnungsstätte der Volkssolidarität am Markt schrieb „Muck“ fleißig Autogramme. Und wurde hier auch gleich noch zur Geburtstagsüberraschung, denn mit Margarete Tannert feierte die älteste Bewohnerin der Anlage am Markt gestern ihren 98. Geburtstag. Grund genug, dass „Muck“ mit ihr spontan anstieß. Gefeiert wurde dann auch im Radeberger Süden – das 20-jährige Bestehen der Radeberger Tagespflege „Heiderand“ an der Ferdinand-Freiligrath-Straße nämlich. Und auch hier kam „Muck“ beim Tag der offenen Tür mächtig ins Schwärmen.

