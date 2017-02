Schlager-Promis im Anflug Putzkaus Jugendklub wird 20. Die Party soll 2017 das Highlight in der Gemeinde werden.

Mickie Krause kommt nach Putzkau. © dpa

Mickie Krause ist unter Vertrag, Andreas Martin hat zugesagt. Beide Sänger werden Mitte September in Putzkau erwartet. Dann feiert das Dorf mit vielen Gästen ein Doppeljubiläum: 20 Jahre Jugendklub und das 15, vom Klub organisierte Oktoberfest. Für Schmölln-Putzkau soll es das Veranstaltungs-Highlight dieses Jahres werden. Die Vorbereitungen laufen, sagte Klubchef Marcel Baumgart.

Seit ein paar Tagen liegt der Veranstaltungskalender der Gemeinde vor. So ziemlich alle Vereine, Kirchgemeinden, Schule und Kindertagesstätte haben daran mitgeschrieben und bieten öffentliche Veranstaltungen an. Erstmals gibt es in diesem Jahr am 24. März ein Frühlingsfest am Schmöllner Museum. Nach einem Jahr Pause dürfen sich Musikfreunde am 25. Juni wieder auf ein Konzert im Schmöllner Schlosspark freuen. Feste Größen im Veranstaltungskalender, die auch auf die Region ausstrahlen, sind darüber hinaus der 16. Aktionstag Umwelt und Landwirtschaft Ende Mai in Putzkau, die Beachparty und das Badfest in Schmölln im Juli und das Putzkauer Spritzenhausfest im August. Insgesamt listet der Kalender über 60 Veranstaltungen in diesem Jahr auf.

