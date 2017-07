Schlager einer Stadt Die beliebte Unterhaltungsshow des MDR ist zu Gast in Meißen – Stars inklusive.

Neben der Musikern von Karat werden Schlagerstars wie Semino Rossi, Nicole, Oonagh, Olaf Berger und viele andere für beste Stimmung sorgen. © Archiv/dpa

Im August wird ganz Meißen in eine einzige Showarena verwandelt. Das ist jedenfalls der Plan des MDR, der mit seiner beliebten Unterhaltungsshow „Schlager einer Stadt“ im August Halt in Meißen macht. Die Moderatoren Mareile Höppner und Ross Antony haben dafür einige hochkarätige Gäste im Gepäck. Unter anderem sollen Schlagerstars wie Semino Rossi, Nicole, Karat, Oonagh, Olaf Berger und viele andere für beste Stimmung sorgen. Vergangene Woche war dazu das Redaktionsteam des MDR zusammen mit dem Stadtmarketing Meißen auf Drehort- und Geschichtensuche. So steht für das Moderatorenduo zum Beispiel ein Besuch der weltbekannten Porzellanmanufaktur auf dem Programm, inklusive eines exklusiven Einblicks in die Produktion des Meißner Exportschlagers. Auch ein Abstecher auf die Albrechtsburg darf für die Adelsexpertin Mareile Höppner nicht fehlen. Doch auch abseits der Touristenmagnete treffen die Moderatoren auf Meißner und ihre spannenden Geschichten. Die Sendung soll am Freitag, den 25. August um 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen ausgestrahlt werden.

