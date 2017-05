Schlaganfall trifft immer mehr Jüngere Die hiesigen Kliniken behandeln rund 200 Patienten im Jahr. Eine Spezialklinik fehlt.

Aufgrund einer mangelnden Durchblutung kommt es bei einem Schlaganfall zu einem sofortigen einsetzenden Ausfall bestimmter Funktionen des Gehirns. Das Bild zeigt den Bereich im Gehirn, der durch den Anfall geschädigt wurde. © Symbolbild/dpa

Gaby Köster hatte einen, Wolfgang Niedecken auch – nur ein Moment hat ihr Leben verändert. Von einer Sekunde auf die nächste waren sie halbseitig gelähmt, konnten kaum mehr sprechen. Ein Schicksal, das die beiden Prominenten mit einigen Döbelnern teilen. Um die 70 Patienten mit der Diagnose Schlaganfall werden jedes Jahr im Klinikum Döbeln behandelt, informiert Verwaltungsleiter Martin Preißer. Weitere 70 Frauen und Männer kommen, weil sie Vorboten des Schlaganfalls wahrgenommen haben. Dazu gehören unter anderem Taubheitsgefühl in der Hand, Sprachstörung oder auch doppeltes Sehen, sagt Thomas Moschke, der mit seiner Kollegin Marion Kutzner in Döbeln einen Pflegedienst betreibt. „Durch diese Warnsignale bemerkt man den Schlaganfall schon vorher. Dann kann man immer noch etwas machen“, betont Moschke. Viele würden aber selbst diese Warnsignale übersehen.

Die Zahl der Patienten ist in den vergangenen Jahren konstant geblieben, sagt Martin Preißer. Das bestätigt, bis auf einige regionale Unterschiede, auch Dr. Denis Schloma, leitender Oberarzt an der Klinik für Innere Medizin in der Leisniger Helios-Klinik. Dort wurden laut Daten der Initiative Qualitätsmedizin (IQM) 2015 122 Patienten mit einem Schlaganfall behandelt, bei zehn von ihnen endete die Erkrankung tödlich. Eine Spezialklinik für Schlaganfallpatienten, sogenannte Stroke Units, fehlt in der Region. Anlaufstellen sind hier das Kreiskrankenhaus in Freiberg, die Elblandkliniken in Meißen sowie das Fachkrankenhaus Hubertusburg in Wermsdorf. Auch eine Selbsthilfegruppe für Betroffene ist in der Region nicht zu finden.

Ziel der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft sowie der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe ist es, dass alle Patienten in Spezialkliniken behandelt werden. „Bei 80 Prozent ist das der Fall“, sagt Stiftungssprecher Mario Leisle. Die Betreuung der Patienten sei in diesen Kliniken optimal. So sei beispielsweise über 24 Stunden ein Neurologe vor Ort. In den Kliniken sind auch Therapeuten zu finden. Alle drei Jahre werden die Krankenhäuser überprüft, um das Zertifikat zu behalten. Zwei Tage lang wird der Klinikalltag dabei von Vertretern der Schlaganfall-Gesellschaft sowie der Stiftung beobachtet. „Die Behandlung in anderen Kliniken muss aber deswegen nicht unbedingt schlechter sein“, so Leisle.

Über die Hälfte der Schlaganfall-Patienten, die in Leisnig Hilfe gesucht haben, waren laut IQM-Statistik zwischen 65 und 84 Jahre alt, 29 zwischen 45 und 64. „Auffällig ist aber, dass auch jüngere Menschen stärker von Schlaganfällen betroffen sind“, sagt Denis Schloma. Diese Erfahrung hat auch Pflegedienstleiter Thomas Moschke gemacht. Ihm seien Fälle bekannt, bei denen die Patienten gerade einmal zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen sind. Schloma vermutet, dass es vermehrt junge Schlaganfall-Patienten gibt, weil die Risikoerkrankungen wie Bluthochdruck oder Diabetes in allen Altersschichten zunehmen – und damit eben auch das Schlaganfallrisiko. Die Gefahr, einen Hirninfarkt zu erleiden, ist laut Martin Preißer bei Männern größer als bei Frauen. Gefährdet sind auch Raucher und Patienten mit einem erhöhten Cholesterinwert.

Wer einen Schlaganfall überlebt, ist oft auf therapeutische Hilfe angewiesen. Im Reha-Zentrum in Roßwein unterstützen die Physiotherapeuten die Betroffen zum Beispiel dabei, ihre Beweglichkeit zu verbessern. Sie üben mit den Patienten das Gehen oder das Treppe steigen. „Sie sind oft viele Jahr bei uns“, sagt Physiotherapeutin Sabine Kretzschmar. Zu ihr kommen sowohl jüngere als auch als ältere Betroffene. „In den ersten drei Jahren nach dem Schlaganfall machen sie die größten Fortschritte“, sagt Kretzschmar. Manche müssen auch zum Logopäden, da sie aufgrund des Schlaganfalls Probleme beim Verstehen, Sprechen, Lesen oder Schreiben haben. Es können auch mehrere der Fähigkeiten eingeschränkt sein. Der jüngste Patient von Logopädin Sandy Penzel aus Döbeln ist Mitte 40. „Es ist wichtig, dass sofort mit der Therapie begonnen wird“, sagt die Expertin. Denn dann seien die Erfolgsaussichten am besten.

Doch niemand ist dem Hirninfarkt machtlos ausgeliefert. Jeder kann etwas dagegen tun. Denn Risikofaktoren wie Rauchen, Stress, fettige und ungesunde Ernährung lassen sich vermeiden. Denis Schloma rät daher zu ausreichend Sport und einer regelmäßigen Kontrolle von Blutdruck und Zuckerwert. Das Klinikum Döbeln setzt zudem auf Prävention, und hat für den 9. Juni die Aufklärungsinitiative „Herzenssache Lebenszeit“ an den Stiefelbrunnen in die Muldestadt geholt. Zwischen 10 und 16 Uhr erhalten Interessierte, Betroffene und Angehörige an diesem Tag Informationen über die Themen Schlaganfall sowie Diabetes. Auskunft geben Ärzte und Schwestern des Döbelner Klinikums. Zudem sind Tests möglich, die über das persönliche Schlaganfall- und Diabetesrisiko informieren.

