Schlafsand bringt Wald in Aufruhr Die Kindervogelhochzeit hatte in Bautzen Premiere – schwungvoll und frei von Sprachhürden.

Maus (Alena Farkas), Spatz (Rüdiger Zur) und das Sandmännchen (Andrea Sancelean) rätseln, warum der Rabe kurz vor der Vogelhochzeit eingeschlafen ist. Darum geht es im Musical der Kindervogelhochzeit. © SNE

Bautzen. Zwei Vögel wollten Hochzeit machen – ja, Elster und Rabe würden gerne. Wenn da nicht jemand die Schlafsande in Sandmännchens Säckchen vertauscht hätte, der Rabe plötzlich in einen unerklärlichen Winterschlaf gefallen wäre und mit ihm die halbe Waldvogelschar. Und schon ist man mittendrin in „Der Schlafsandschlamassel“. So heißt das Musical für die diesjährige Kindervogelhochzeit, das am Mittwoch im Sorbischen National-Ensemble Bautzen Premiere hatte. Vor rappelvollem Haus. Rund 180 Kinder füllten die Stühle. Und die klatschten zum Abschluss nicht nur artig, sondern drückten ihre Begeisterung mit lang anhaltendem Trampeln aus.

Es ist ein dynamisches Stück, das in der Regie von Urs Schleiff auf die Bühne kommt. Igel, Maus, Spatz und Frosch sind von einer Afrikareise zurückgekommen, erzählen, singen und tanzen den neugierigen Daheimgebliebenen davon. Und freuen sich gemeinsam auf die kommende Vogelhochzeit am 25. Januar.

Igel verpasst das Spektakel

Nur der Igel, drollig-trotzig gespielt von Diana Cyžowa, schiebt Frust. Denn er muss in den Winterschlaf und verpasst das Spektakel jedes Jahr. Doch da taucht das Wurzelmädchen zwischen den auf verschiebbare Stellwände gemalten Bäumen auf. Das, dargestellt von Julka Peickert, verspricht, den Igel wachzuhalten. Das gelingt aber nur, wenn die Sandmannsäckchen vertauscht werden – das Säckchen mit dem normalen Nachtschlafsand gegen das mit dem Winterschlafsand. Und schon nimmt dass „Unheil“ seinen Lauf. Dramaturgin Eva-Maria Zschornack hat ein witziges und schwungvolles Libretto zum Musical geschrieben. Mit viel Gelegenheit, auch für Erwachsene, zum Schmunzeln. Geschichte, Ausstattung und Kulissen arbeiten gut zusammen. So kann sich das Wurzelmännchen unsichtbar machen, in dem es die Kapuze über den Kopf zieht. Damit verschwindet es nicht wirklich, ist aber zwischen den Kulissen und im waldtypischen Gewand dennoch manchmal fast nicht auszumachen. Außerdem gelingt es gut, die sorbische und die deutsche Sprache einzubauen. Einfach, in dem zum Beispiel die Maus, gegeben von Alena Farkas, ihren Text auf Sorbisch spricht. Die Antworten ihrer Waldmitgenossen auf Deutsch dann aber so geschickt ausfallen, dass der Maustext aufgegriffen und so verständlich wird.

Eine fünfköpfige Band aus Orchestermusikern des Ensembles begleitet Tanz und Lieder mit Ohrwurmcharakter. Jedenfalls haben einige Kinder auf dem Heimweg noch ein wenig nachgeträllert.

Nächste Termine: 12. und 22. Januar, 8.30 und 10 Uhr im Saal des Sorbischen National-Ensembles Bautzen

zur Startseite