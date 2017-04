Schlafplätze für Obdachlose knapp Vor allem im Januar ist in den kalten Nächten Schutz gesucht worden. Für den kommenden Winter fehlt ein Nachtcafé.

Der Winter hat die Dresdner Nachtcafés an ihre Grenzen gebracht: In den Januarnächten suchten bis zu 25 Obdachlose pro Quartier einen Ruheplatz. „Das ist zugleich die Obergrenze dessen, was ein Nachtcafé logistisch mit den Helfern stemmen kann“, sagt Mira Körlin von der evangelisch-lutherischen Kirche Dresden. Im Durchschnitt suchten jede Nacht 10 bis 15 Menschen Hilfe in jeder Einrichtung, etwa so viele wie in der vergangenen Saison.

In den Nachtcafés erhalten Wohnungslose eine warme Abendmahlzeit und ein gemeinsames Frühstück. Außerdem haben sie die Möglichkeit, zu duschen und ihre Wäsche zu waschen und trocknen zu lassen. Es gibt Kleiderspenden, um die Hilfesuchenden mit dem Nötigsten an Sachen auszustatten. „Ohne das große Netzwerk aus einzelnen Personen, Firmen und Institutionen wäre diese Hilfe für Menschen ohne Wohnung undenkbar“, sagt Adriana Teuber, Sozialarbeiterin für den Kirchenbezirk Dresden Nord.

Der Koordinierungskreis der Dresdner Nachtcafés mahnt an, dass es auch im Sommer ein regelmäßiges Angebot mit warmem Essen für bedürftige Dresdner geben sollte. (SZ/sr)

