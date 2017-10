Schlaflos nach Sparkassenexplosion Die Polizei hat die Täter von Mücka 2015, Boxberg, Bischofswerda und Torno ermittelt. Große Sorgen bleiben.

Gesichert und versperrt ist nach dem Geldraub am 15. Oktober die Sparkassenfiliale in Mücka. Die Sprengung des Geldautomaten mit Gas hatte eine starke Explosion ausgelöst und das Gebäude sehr schwerbeschädigt © Carla Mattern

Was wird aus unserer Sparkasse? Diese Frage treibt Einwohner aus Mücka um, wie derzeit kaum eine andere. Das Gebäude ist mit Zäunen abgesperrt. „Betreten-verboten!“-Schilder warnen davor, hineinzugehen. Mit Platten sind zerborstene Scheiben vernagelt und mit starken Planen die kaputte Front zugehängt. Vor reichlich einer Woche hatten sich am Sonntagmorgen drei Unbekannte Zutritt in den Selbstbedienungsbereich der Sparkassenfiliale verschafft. Gleich nachdem die automatische Sicherung gegen 6 Uhr entriegelt hatte, gab es einen lauten Knall. Die Gangster hatten Gas in den Geldautomaten geleitet und ihn um 6.15 Uhr gesprengt. Die Explosion war weit durch den Ort zu hören.

Eine Anwohnerin hat das Geschehen von einem Fenster aus miterlebt. Wie die Einbrecher von dem an der Hauptstraße geparkten Auto zur Sparkasse rannten, sich unterhielten, der große Knall und eine Druckwelle das Umfeld erschütterten. Und wie die Geldräuber zum Auto stürzten und in Richtung Kreba davonrasten. „Bis Dienstag saß mir der Schreck in den Gliedern“, erzählt sie. Und dass sie nachts nicht schlafen konnte. Auf keinen Fall will sie ihren Namen in der Zeitung lesen, aus Sorge, die Täter könnten wiederkommen, sich rächen. Sie ist froh, dass alles so glimpflich für Haus und Hof abgegangen ist, und vor allem, dass keine Leute unterwegs waren, die von den herumfliegenden Trümmerteilen oder von den Räubern hätten verletzt werden können.

Sie kann auch gut den Vergleich ziehen zum Gasanschlag auf die Filiale Mücka der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien im November 2015. Damals war die Sprengkraft deutlich geringer gewesen. Reichlich vier Wochen her ist es erst, berichtet die Mückaerin, dass Einbrecher versuchten, über ein Fenster in die Sparkasse einzudringen. Das war aber nicht gelungen.

Was aus der Sparkasse wird, bewegt auch die Anwohnerin. Sechs Euro koste eine Busfahrt nach Niesky, sagt sie, und dass es vor allem für Ältere beschwerlich sei, weil nicht viele Busse in die Stadt fahren. Auch sie wünscht sich, dass die Sparkasse ihr Gebäude in Mücka wieder aufbaut.

Ob das so kommt, das ist bisher aber noch nicht klar. Eine genaue Schadenshöhe an Gebäude, Technik und Inventar könne noch nicht genannt werden, teilt die Sprecherin der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien, Kirsten Müller vom Hauptsitz in Zittau, auf SZ-Nachfrage mit. Immerhin wurden keine Schäden an den umliegenden Gebäuden oder Verkehrseinrichtungen festgestellt. Am Haus wurde eine Notsicherung vorgenommen, um weiteren Schaden am Gebäude abzuwenden. Für Reparaturarbeiten werden durch die Sparkasse derzeit verschiedene Angebote eingeholt. Was geschieht, sollten die Kosten dafür unverhältnismäßig hoch sein, welche Konsequenzen das für die Kunden aus Mücka und den Nachbarorten hat, darauf gibt es momentan noch keine Antworten.

Aber ein Angebot an die Mückaer. Am Freitag vergangener Woche machte die mobile Sparkassenfiliale zum ersten Mal Halt im Ort, parkte gegenüber dem schwer beschädigten Haus. Viele Kunden des Bankinstituts nutzten das Angebot. Vorerst freitags für zwei Stunden soll das so beibehalten werden, bei Bedarf auch ausgebaut, sagt Sparkassenmitarbeiter Mayk Wolff. Der Nieskyer leitet die Filiale in Mücka und ist mit seinem Team vorerst in der Sparkassenfiliale in Niesky untergekommen. Die Sorge der Mückaer um den Wiederaufbau des beschädigten Gebäudes versteht er. In der Filiale Mücka werden ungefähr 3 000 Kunden betreut, in Niesky fünfmal so viele.

Schon Ende 2015 hatte die Sparkasse reagiert und für mehr Sicherheit gesorgt. Vor allem die kleinen Filialen wurden über Nacht geschlossen. Seit Ende Juni sind auch die SB-Bereiche der Filialen der Sparkasse in Rothenburg und Görlitz-Königshufen nachts geschlossen. Die Nachtsicherung erfolgt täglich zwischen 22 und 6 Uhr und sei nötig, um den Schutz und die Sicherheit für die Kunden und die Mieter in den Wohnungen über den Geschäftsräumen weiterhin zu gewährleisten, hatte die Sprecherin im Sommer den Schritt begründet.

Ob nach dem Vorfall am 15. Oktober die Sicherheitsmaßnahmen noch einmal verstärkt werden, will die Sparkasse nach Vorliegen aller Informationen prüfen. Der Vorfall habe aber gezeigt, dass bestehende Sicherheitseinrichtungen wirken und kein Geld entwendet werden kann, so Müller. „Wir müssen aber leider feststellen, dass die Täter mit immer größerer Brutalität und Rücksichtslosigkeit vorgehen. Es ist deshalb sehr wichtig, dass die Täter bald gefasst werden. Nur so können weitere Sprengungen und mögliche Personenschäden vermieden werden. Außerdem würde dies Nachahmer abschrecken“, sagt die Sparkassensprecherin.

Die Polizei sucht derweil nach den Tätern, arbeitet dabei mit den Nachbarbundesländern zusammen. Bei den Angriffen auf Bankfilialen vom November 2015 in Mücka, vom 12. Mai 2017 in Boxberg, vom 8. Dezember 2016 in Bischofswerda und vom 21. April 2017 im Lautaer Ortsteil Torno sind die Ermittlungen abgeschlossen und an die Staatsanwaltschaft Görlitz übergeben, teilt Polizeisprecherin Martyna Fleischmann mit. Bei den Automatensprengungen vom 12. Oktober 2016 in Bertsdorf- Hörnitz sowie vom 16. Juni 2017 in Bernsdorf dauern die Ermittlungen an.

