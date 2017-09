Schlaflos in Dortmund Nach der plötzlichen Räumung eines Riesen-Hochhauses sind die Bewohner verunsichert. In der Notunterkunft bleiben aber viele der 500 Feldbetten leer.

zurück Bild 1 von 2 weiter Am Abend wurden die Bewohner mit dem Evakuierungsbus abgeholt. Foto: action press © action press Am Abend wurden die Bewohner mit dem Evakuierungsbus abgeholt. Foto: action press

Steht jetzt erst einmal leer: der Wohnkomplex Hannibal II in Dortmund. Foto: dpa/Arnulf Stoffel

An Schlaf war nicht zu denken: „Es war nicht laut in der Nacht. Das war nicht das Problem“, sagt die Mieterin mit den langen blonden Haaren. Am Tisch neben ihr sitzt ihr 14 Jahre alter Sohn und langweilt sich. Im Kinderwagen liegt ihr einjähriges Kind. Sie selbst habe kein Auge zugetan, sagt die 39-jährige Mutter – die ganze Situation wühle sie so sehr auf.

„Die ganze Situation“ – damit meint die Mieterin des Dortmunder Hochhauskomplexes Hannibal II im Stadtteil Dorstfeld die ungewisse Lage am Tag nach der Räumung. Mit ihrer Familie sitzt sie jetzt in der Notunterkunft, nachdem die Experten der Feuerwehr die Reißleine gezogen hatten. Der Brandschutz in dem 800-Menschen-Haus sei nicht mehr gewährleistet. Der Rauch eines Feuers in der Tiefgarage würde nach oben in den Wohnbereich ziehen.

Die Stadt Dortmund hat zusammen mit dem Roten Kreuz und dem Technischen Hilfswerk eine Leichtathletik-Halle hergerichtet. Hier, in Nachbarschaft zu Deutschlands größtem Fußballstadion und dem Messezentrum Westfalenhallen, trainieren ansonsten Dortmunder Schüler und Leichtathleten.

Am Morgen nach der Räumung warten die Helfer an Tischen auf der Laufbahn und geben Frühstück aus. Von den 500 möglichen Übernachtungsplätzen blieben viele leer. „Am Abend hatten sich bei einer ersten Infoveranstaltung rund 130 Menschen registriert. Einige von ihnen haben aber wohl anschließend die Halle wieder verlassen“, sagt Stadtsprecherin Katrin Pinetzki. Ein Großteil der knapp 800 Mieter kam in der Nacht bei Bekannten unter.

„Wir sind gestern erst gegen 18 Uhr nach Hause gekommen und sind von der Räumung völlig überrascht worden“, erzählt die 39-jährige Mutter. Schnell habe sie für sich und ihre Familie das Nötigste zusammengesucht. Um 21 Uhr saß die vierköpfige Familie im Evakuierungsbus der Dortmunder Stadtwerke.

„Zurück in den Hannibal wollen wir eigentlich nicht“, erzählt die Frau. Da sei zuletzt immer wieder etwas kaputtgegangen, ohne dass der Besitzer sich gekümmert habe. „Da kam nie eine Reaktion, auch wenn wir uns schriftlich beschwert haben. Zuletzt gab es einen Wasserrohrbruch.“ Mit ihrer Familie wohnte sie im sechsten von 18 Stockwerken. Über Monate sei der Aufzug in dem Gebäude ausgefallen – unhaltbare Zustände für ältere Mieter und Familien mit kleinen Kindern.

Unterdessen geht der Streit zwischen der Stadt und dem Eigentümer des Wohnkomplexes weiter. Alle Wohnungen seien versiegelt – jetzt sei der Eigentümer am Zuge, die Brandschutzmängel zu beseitigen, sagte der Leiter des Krisenstabes, Ludger Wilde, am Freitag in Dortmund. Die Stadt werde den Komplex lediglich bewachen lassen. Die Mängel müsse der Eigentümer beheben. Der Stab rechnet mit Monaten bis zum möglichen Wiederbezug.

Allen Mietern will die Stadt Angebote für eine Unterbringung in Wohnungen oder einer Übergangseinrichtung anbieten. Wohlfahrtsorganisationen und Wohnungsgesellschaften wollen ebenfalls mit Wohnungen helfen.

Kritik des Berliner Eigentümers Intown wegen der abrupten Evakuierung wies der Krisenstab zurück. Es hätten eklatante Brandschutzmängel vorgelegen, die schnelles Handeln erfordert hätten. Brandwachen bis zu einer Beseitigung der Mängel hätten nicht ausgereicht. Ein Feuer in einer Wohnung hätte gereicht, um ein Großfeuer ausbrechen zu lassen, hieß es.

Nach Umbauarbeiten des Eigentümers hatten Mieter auf Mängel aufmerksam gemacht. Bei einer Begutachtung durch Bauaufsicht und Feuerwehr habe sich herausgestellt, dass große Risiken in der Tiefgarage und durch Versorgungsschächte bestünden, über die sich ein Feuer schnell verbreiten könne, sagte Wilde. Intown kritisierte die Maßnahme als nicht rechtens und unangemessen. (dpa)

