Schlaflos hinterm Stilbruch Die Kneipe in der Neustadt wurde erweitert. Die neuen Nachbarn sind vom Lärm genervt. Das ist kein Einzelfall.

Die Kneipe Stilbruch auf der Böhmischen Straße hat vor einigen Monaten einen Anbau bekommen. Der liegt mitten im Wohngebiet zwischen Bautzner und Böhmischer Straße. Die Anwohner fühlen sich von dem Lärm gestört. © Christian Juppe

Lautes Gejohle, Bässe, Gelächter – im Hofquartier zwischen Bautzner und Böhmischer Straße lärmt es teilweise bis in die frühen Morgenstunden. Die Anwohner sind verärgert: „Wir werden trotz geschlossener Fenster mitten in der Nacht wach“, klagt eine Mieterin, die namentlich nicht genannt werden will. „Das Zimmer unserer achtjährigen Tochter konnten wir in den vergangenen Monaten nicht mehr nutzen.“ So gehe es auch anderen Bewohnern, weiß die Familie aus Gesprächen. Seit September müssen sie und ihre Nachbarn mit dem nächtlichen Lärm leben. Schuld ist eine Neustädter Kult-Kneipe.

Das Stilbruch öffnete Anfang September wieder seine Türen – mit neuem Betreiber und neuen Räumen. Der Verein Klub Neue Mensa hatte Insolvenz angemeldet und das Lokal geschlossen, Rafik Ferrag übernahm es – inklusive eines neuen Anbaus. Der kam mit dem Bau des Hofquartiers dazu. Damals sind der Investor des Neubaugebiets und der Vermieter des Hauses auf der Böhmischen Straße einen Tauschhandel eingegangen. Die beiden Münchner Rechtsanwälte gaben den Biergarten des Stilbruchs zur Bebauung her und bekamen dafür eine Gewerbefläche im Hofquartier. Verwalter Christian Chemnitzer ahnte da noch nichts Böses.

Denn eigentlich ist das gesamte Gebiet im Bebauungsplan als Wohngebiet festgelegt, eine gastronomische Nutzung damit ausgeschlossen. Deswegen war die Gewerbefläche im Bebauungsplan auch als Galerie gekennzeichnet. In dem Glauben, dass dort Kunst ausgestellt und verkauft wird, ist der Verwalter den Deal eingegangen. Doch statt Gemälden gibt es nun Getränke. Zahlreiche Beschwerden von Anwohnern sind beim Verwalter eingegangen, teilweise wurde sogar Mietminderung verlangt.

Gerade in den warmen Monaten war die Lage besonders prekär: „Da wurde der Hintereingang gerne als Haupteingang benutzt, in Gruppen standen die Raucher draußen, und mit dem steigenden Alkoholpegel sanken die Hemmungen“, erzählt die Mieterin. „Da wurden Flaschen zerschmissen, Müll auf die Wege geworfen, an die Hauswände gepinkelt.“ Auch die fast dauerhaft geöffneten Fenster haben zum erhöhten Lärmpegel beigetragen. „Außerdem gab es jede Woche Live-Musik.“ Dabei ist das eigentlich verboten.

Wie das Bauaufsichtsamt auf SZ-Anfrage mitteilt, ist die Erweiterung des Stilbruchs um 90 Quadratmeter zwar genehmigt worden – allerdings nur unter bestimmten Auflagen. So darf der Lärmpegel außerhalb der Kneipe in der Nacht nicht über 34 Dezibel liegen. Außerdem müssen alle Fenster und Türen während des Betriebs der Gaststätte verschlossen bleiben. Im Inneren ist nur leise Hintergrundmusik erlaubt, so dass auch dort nicht mehr als 80 Dezibel herrschen – ein Pegel, der bei Live-Musik deutlich überschritten wird. Dass es beim Stilbruch Probleme mit der Nachbarschaft gibt, ist der Stadt bekannt. Doch das ist kein Einzelfall.

Die Anzahl der Beschwerden wegen Ruhestörung durch gastronomische Betriebe gingen zwischen 2012 und 2015 zwar kontinuierlich zurück, wie das Umweltamt mitteilt. Waren es 2012 noch 82 Beschwerden, gab es 2015 nur noch 45. Doch im vergangenen Jahr schnellte die Zahl wieder nach oben: Knapp 80 Beschwerden kamen zusammen. Das Vorgehen der Stadt ist immer gleich. Zunächst wird abgeschätzt, ob die Beschwerde berechtigt ist. Anschließend wird nachgeguckt, ob es in der Baugenehmigung Auflagen zum Schallschutz gibt. Ist dies der Fall, wird überprüft, ob diese Auflagen eingehalten werden. Wer sich nicht daran hält, wird zunächst zu einem Gespräch eingeladen. Das ist in der Regel schon ausreichend für eine Besserung. Sollte aber wiederholt gegen die Auflagen verstoßen werden, kann ein Bußgeld fällig werden. Im schlimmsten Fall droht die Schließung. Auch beim Stilbruch ist die Stadt aktiv geworden. Bei einer Kontrolle vor Ort hat das Ordnungsamt festgestellt, dass die Auflagen nicht eingehalten wurden. Der Betreiber wurde bereits angehört. Zum Inhalt und Ergebnis des Gesprächs äußert sich die Stadt nicht. Und auch der Stilbruch-Betreiber will sich auf SZ-Anfrage nicht zu der Problematik äußern.

„Es ist tatsächlich besser geworden“, sagt die Bewohnerin. „Ob das aber nur an den niedrigen Temperaturen liegt, weiß ich nicht.“ Sie und die anderen Mieter haben nichts gegen eine Kneipe. Sie wünschen sich aber, dass die Auflagen eingehalten werden und ihr Schlaf nicht jede Nacht gestört wird.

