Schlägereien in der Görlitzer Innenstadt

Schläge unter Einheimischen und Asylsuchenden am Männertag

Görlitz. In der Innenstadt ist es gegen 21 Uhr zu Streit gekommen. Auf Wilhelmplatz und Jakobstraße sollen sich mehrere Männer mit Fäusten geschlagen haben. Beteiligt waren drei Görlitzer im Alter von 24, 26 und 40 Jahren und drei Asylsuchende im Alter von 22, 25 sowie 30 Jahren. Die eingesetzten Streifen trennten die Männer und dokumentierten ihre Personalien, ihre Nationalitäten sind aber derzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizei wird sich mit dem Fall befassen.

Zahlreiche junge Männer und Frauen hielten sich abends auf den öffentlichen Plätzen der Stadt auf. Wenig später meldete ein Hinweisgeber eine Schlägerei vor dem Bahnhof in Görlitz. Ein 26-Jähriger gab an, von vier ihm unbekannten Männern geschlagen worden zu sein, die am Bahnhofsvorplatz vorbeifahrende Autos mit Flaschen beworfen haben sollen. Vor Ort trafen die alarmierten Streifen keine Tatverdächtigen an. Im Rahmen weiterer Ermittlungen stellte eine Streife wenig später an der Berliner Straße die Personalien eines 19-jährigen Görlitzers fest, der den 26-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben soll. Auch hierzu dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei an.

Gegen 22.30 Uhr später sind am Marienplatz in Görlitz acht Männer in eine Schlägerei verwickelt gewesen. Darunter war eben auch der 19-jährige Görlitzer, der zuvor schon am Bahnhofsvorplatz einen anderen Mann geschlagen haben soll. Gegenwärtig ist nicht auszuschließen, dass die wechselseitig begangenen Körperverletzungen der vier einheimischen Männer und der beteiligten vier Asylsuchenden im Alter von 18, 21 und 32 Jahren eine Vorgeschichte hatte. Infolge der Schlägerei wurden vier der Männer leicht verletzt. Die Polizisten trennten die beiden Gruppierungen und stellten die Personalien aller Beteiligten fest, deren Nationalitäten derzeit nicht bekannt sind.