Schlägerei zwischen Deutschen und Ausländern Zwei Deutsche und ein Somalier wurden leicht verletzt.

Symbolfoto © Symbolbild: dpa

Zu einer Schlägerei zwischen zwei Deutschen und zehn Migranten ist es am Dienstagnachmittag im City-Center An der Frauenkirche in Görlitz gekommen. Das teilte die Polizeidirektion Görlitz am Mittwochnachmittag mit.

Mehrere Polizeistreifen eilten zum Ort des Geschehens. Dort und im näheren Umfeld konnten die Beamten noch die beiden Deutschen im Alter von 18 und 23 Jahren sowie einen 17-jährigen Somalier feststellen. Alle drei Personen wiesen leichte Verletzungen auf. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Görlitz übernimmt die weiteren Ermittlungen, um die genauen Hintergründe und Geschehensabläufe aufzuklären. (szo)

zur Startseite