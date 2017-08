Schlägerei in Pirna Erneut kam es zu einer Schlägerei am Ernst-Thälmann-Platz in Pirna. Mehrere Jugendliche gerieten aneinander.

Erneut musste die Polizei am Ernst-Thälmann-Platz in Pirna eingreifen. © SZ

Wieder gerieten in Pirna auf dem Ernst-Thälmann-Platz mehrere junge Männer mit Migrationshintergrund aneinander. Am Montagabend gegen 18.40 Uhr wurde die Polizei auf den Spielplatz zwischen B 172 und Siegfried-Rädel-Straße unmittelbar am Beruflichen Schulzentrum für Technik und Wirtschaft gerufen. Fünf bis sechs Personen sollen sich angeblich eine Auseinandersetzung geliefert haben. Als die Beamten der Polizei mit zwei Streifenwagen vor Ort ankamen, hatten sich zwei Personen in den Haaren. Ein Rettungswagen wurde angefordert. Warum die beiden aneinander geraten waren, war am Abend noch unklar gewesen. Eine Person wurde leicht verletzt und kam in eine Klinik. Eine andere Person wurde von der Polizei mit auf das Pirnaer Revier genommen. Die Polizei ermittelt zum genauen Hintergrund. Erst in der vergangenen Woche hatte es mehrfach Auseinandersetzungen in Pirna gegeben. (szo)

zur Startseite