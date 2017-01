Schlägerei in Görlitz Ein Mann schlägt einen anderen mit einer Schaufel zu Boden.

Zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern ist es am Sonntagmorgen auf der Hotherstraße gekommen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Montag mitteilte, waren ein 32-Jähriger und ein 38-Jähriger in Streit geraten. Dabei schlug der jüngere Mann dem älteren schließlich mit einer Schaufel gegen den Kopf. Der Mann ging zu Boden, verlor das Bewusstsein und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die alarmierte Polizei konnte den 32-Jährigen in dessen Wohnung stellen und vorläufig festnehmen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann bereits per Haftbefehl gesucht wurde. Er wird heute einem Haftrichter vorgeführt.

