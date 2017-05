Schlägerei in der Neustadt Vier Männer geraten auf der Kamenzer Straße aneinander. Von einer angeblichen Massenschlägerei hat die Polizei keine Kenntnis.

In der Neustadt sind am Montagabend vier Männer erst in einen Streit und anschließend in eine körperliche Auseinandersetzung geraten. Gegen 22.20 Uhr traf die Polizei in der Kamenzer Straße ein. Zwei Syrer und ein Tunesier (alle 26 Jahre alt) wurden festgestellt, der vierte Beteiligte flüchtete.

Die Polizei nahm die Personalien auf. „Gegen die drei Männer wird jetzt wegen Körperverletzung ermittelt“, sagte Polizeisprecher Thomas Geithner. Es werde untersucht, was die Ursache des Streits war. „Von einer Massenschlägerei, wie es auch heißt, war die Auseinandersetzung weit entfernt“, so Geithner. Er bezog sich auf einen Bericht des Portals „Neustadt-Geflüster“. Dort heißt es, Anwohner hätten mindestens 20 beteiligte Personen gesehen.

Die drei festgestellten Schläger kamen leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (fsc)

