Schlägerei in der Innenstadt

© Symbolfoto: dpa

Dresden. Am Montagabend ist es am Postplatz zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem Dresdner und einem Mann aus Eritrea gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, schlug der 37-jährige Deutsche auf den 25-Jährigen ein und verletzte ihn dabei im Gesicht.



Die beiden Kontrahenten stiegen anschließend in eine Straßenbahn der Linie 1 ein - und gerieten wieder aneinander. Ein Fahrgast rief schließlich die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass der 37-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Außerdem verlief ein Drogentest auf Amphetamine bei ihm positiv.



Allerdings ist unklar, warum die beiden Männer in Streit gerieten. Die Polizei sucht daher Zeugen, welche die Auseinandersetzung beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen. (mja)

Weitere Polizeimeldungen zurück 1 von 5 weiter Eigentümer überraschen Einbrecher

26.02., 10.15 Uhr bis 11.10 Uhr; Radeberger Vorstadt Heimkehrende Hauseigentümer haben am Montagvormittag einen Wohnungseinbrecher in die Flucht geschlagen. Der unbekannte Mann hatte ein Fenster im Erdgeschoss des Einfamilienhauses an der Jägerstraße aufgehebelt. Während er in aller Seelenruhe die Zimmer durchsuchte, kamen die Besitzer nach Hause. Der Einbrecher flüchtete offenbar ohne Beute. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor. Einbruch in Kellerräume

23.02., 16.30 Uhr bis 26.02., 6.30 Uhr; Leuben Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in drei Kellerräume eines Mehrfamilienhauses an der Rottwerndorfer Straße eingebrochen. Eine temporär dort tätige Haustechnikfirma nutzte die Räume als Lager, weshalb die Täter Gelegenheit hatten, mehrere Baumaschinen und Bauwerkzeuge mitzunehmen. Der Gesamtwert des Diebesgutes und die Höhe des Sachschadens sind derzeit nicht bekannt. Einbruch in Physiotherapie

23.02., 14 Uhr bis 26.02., 7 Uhr; Äußere Neustadt Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende in eine Physiotherapie an der Louisenstraße ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Seitentür, durchsuchten die Räume und stahlen Bargeld im vierstelligen Bereich aus einem Tresor. Die Höhe des Sachschadens wurde auf 1000 Euro geschätzt. BMW verschwunden

26.02, 1 Uhr bis 9 Uhr; Klotzsche Unbekannte stahlen in der Nacht zu Montag einen blauen BMW 120d von der Rudolf-Nehmer-Straße. Der Neuwert des 2016 zugelassenen Autos betrug laut Polizei etwa 50000 Euro. Outdoor-Ausrüstung gestohlen

24.02.2018, 13 Uhr bis 26.02., 8.45 Uhr; Striesen Am vergangenen Wochenende stahlen Unbekannte Waren im Wert von ca. 10000 Euro aus einem Geschäft für Outdoor-Ausrüstung an der Schandauer Straße. Sie brachen eine Hintertür zu den Räumen auf und entwendeten Bekleidung, Rucksäcke und technische Geräte. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.

zur Startseite