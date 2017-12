Schlägerei auf Coswiger Bahnhof Polizei sucht Zeugen zum Geschehen auf dem Bahnsteig 3 und 4. Ein Afghane blutete nach Auseinandersetzung stark.

Zu einer Schlägerei kam es am Freitag kurz nach 23 Uhr auf dem Coswiger Bahnhof. Die Polizei sucht Zeugen. © Claudia Hübschmann

Coswig. Wie die Bundespolizei am Montag informierte, kam es am Freitag kurz nach 23 Uhr auf dem Bahnsteig 3/4 im Bahnhof Coswig zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dabei ein 21-Jähriger mit der Faust ins Gesicht geschlagen und erlitt dadurch eine stark blutende Wunde am Auge.

Bei der Tatbegehung müssen mehrere Frauen in unmittelbarer Nähe der Tatbeteiligten gestanden und die Auseinandersetzung beobachtet haben, so die Bundespolizei. Die für die Bahn zuständige Polizei erhofft sich von den Aussagen der Zeuginnen das Tatgeschehen rekonstruieren sowie die Umstände die zur Verletzung des 21-jährigen Afghanen geführt hatten, aufklären zu können. Ein fremdenfeindlicher Hintergrund ist derzeit nicht erkennbar, heißt es in der Mitteilung.

Daher wendet sich die Bundespolizei nun an die Öffentlichkeit und bittet Zeugen des Vorfalls oder Personen, die etwas beobachtet haben, sich zu melden. Darüber hinaus fragt die Bundespolizei: Wer kennt den vermeintlichen Täter, der etwa 180 Zentimeter groß sein und kurze blonde Haare haben soll. (SZ/per)

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dresden unter der Telefonnummer 0351 815020 entgegen.

