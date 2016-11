Aus dem Gerichtssaal Schlägerei an der Wohnungstür Ein Großenhainer richtet den Bekannten seiner Ex-Freundin übel zu. Auslöser des Streits: ein Vaterschaftstest.

In der Carl-Maria-von-Weber-Allee 73b ereignete sich der Vorfall, der jetzt vor Gericht verhandelt wurde. © Anne Hübschmann

Dem Angeklagten Jonas G.* ist anzusehen, dass er sein Geld im wahrsten Sinne des Wortes mit den Händen verdient: Die Schultern des hochgewachsenen Großenhainers sind breit, die Arme kräftig. Er sei Schmied, gibt der 30-Jährige zu Protokoll. Eine Arbeit, die Kraft voraussetzt.

Statt gegen den Amboss entlädt Jonas G. am 13. August dieses Jahres seine Kraft gegen Peter K.* Fünfmal schlägt er K. mit der Faust ins Gesicht. Das 31 Jahre alte Opfer fliegt dabei rücklings gegen eine Glastür, die zu Bruch geht. Peter K. muss mit einer Gehirnerschütterung, Schnittwunden am Kopf und Scherben im Rücken ins Krankenhaus, wo er zwei Tage in Behandlung bleibt. „Zwei Wochen war ich krankgeschrieben“, erinnert sich der Monteur.

Die Schlägerei ereignet sich an der Wohnungstür von Jonas G.s Ex-Freundin, Kerstin Z.* – und hat einen völlig banalen Grund. Denn Kerstin Z. hat im Frühjahr 2016 ein Kind zur Welt gebracht. „Am Vortag hatte ich das Ergebnis des Vaterschaftstests per E-Mail bekommen“, erklärt der Angeklagte. Um den Unterhalt und das Besuchsrecht zu klären, macht sich Jonas G. also gleich am Montagmorgen unangemeldet auf den Weg. „Ich wollte mit ihr aufs Standesamt, damit wir das regeln können“, sagt Jonas G. Damit, dass die Ex gar keine Zeit haben könnte, rechnet er offenbar nicht. Sie sagt, sie müsse ihr Töchterchen noch stillen. Eigentlich habe sie aber nie daran gedacht, mit aufs Standesamt zu gehen, erklärt sie bei Gericht.

Kurz, nachdem Jonas G. an der Wohnung seiner Ex-Freundin auftaucht, ruft die das spätere Opfer Peter K. an. Also macht sich der Großenhainer auf den Weg, um zu helfen. Vor Ort steht Jonas G. bereits im Eingang zur Wohnung. Einen Fuß hat er so in den Rahmen gestellt, dass die Tür nicht geschlossen werden kann. „Ich habe ihn dann mehrmals aufgefordert, die Tür zu schließen, aber er hat nicht reagiert“, sagt Peter K. „Also habe ich versucht, ihn aus der Tür zu schieben.“ Hier gehen die Darstellungen auseinander. Der Angeklagte gibt an, K. habe ihm an den Hals gefasst. Er sei schon zweimal fast erstickt, weil ihn jemand gewürgt habe, deshalb habe er sich gewehrt. Darüber kann Peter K. nur den Kopf schütteln. Er habe an dem Tag wegen eines Unfalls einen geschienten Arm getragen. Würgen ging da gar nicht. Und in der linken Hand habe er wegen einer Erkrankung zu wenig Kraft. Das bezeugen auch Kerstin Z. und ihr neuer Lebensgefährte. Der ist – wie auch Kerstin Z.s achtjähriger Sohn – während der gesamten Schlägerei anwesend, greift aber nicht ein. „Ich hatte Angst“, gesteht er. Auch ihn habe Jonas G. schon einmal verprügelt.

Die Rechtfertigung, er habe aus Notwehr gehandelt, kauft Staatsanwältin Karin Dietze dem Angeklagten nicht ab. „Selbst wenn in irgendeiner Art und Weise die Hand am Hals gewesen wäre – das rechtfertigt keinesfalls die fünf Faustschläge.“ Zumal Jonas G. seinem Opfer körperlich überlegen gewesen sei. Auch Richterin Ingeborg Schäfer sieht das so. „Sie haben völlig überreagiert“, sagt sie. K. habe ihm „keinen echten Grund dafür gegeben.“ Sie verurteilt Jonas G. zu einer Geldstrafe von 1250 Euro. Der Großenhainer hat das Urteil bereits akzeptiert. Das Wort „Entschuldigung“ rutscht ihm auch während des Prozesses nicht über die Lippen.

*Namen geändert.

