Schlägerei am Festzelt

Zwölfjährige schwer verletzt Ebersbach. Ein Bus (Fahrer 61) befuhr am Montag gegen 6.45 Uhr die K 8534 von Naunhof in Richtung Ebersbach. In gleicher Richtung war auch ein zwölfjähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad unterwegs. Als der Bus an der Radfahrerin vorbei fuhr, streifte er die 12-Jährige. Bei ihrem Sturz verletzte sie sich schwer und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zudem entstand ein Sachschaden von ca. 250 Euro.

Firmeneinbruch Ebersbach. Übers Wochenende drangen Unbekannte gewaltsam in ein Firmengebäude an der Paulsmühle im Ebersbacher Ortsteil Kalkreuth ein. Die Einbrecher stahlen unter anderem zwei Motorsensen, einen Hochdruckreiniger sowie ein mobiles Notstromaggregat. In der Folge entwendeten die Unbekannten vom Firmengelände auch einen grünen Kleintransporter VW LT 28, mit welchem sie das Diebesgut vermutlich abtransportierten. Angaben zur Schadenshöhe liegen gegenwärtig nicht vor. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu auffälligen Personen und/oder Fahrzeugen geben können. Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 oder das Polizeirevier Großenhain entgegen.

Geschwindigkeitskontrollen Großenhain. Am Samstagnachmittag führten Polizeibeamte in Kalkreuth auf der Großenhainer Straße, Höhe Wettiner Straße, eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Innerhalb von zwei Stunden wurde bei 41 Fahrzeugführern die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h kontrolliert. 13 von ihnen waren deutlich zu schnell. Die höchste Überschreitung lag bei 25 km/h. In Schönfeld auf der Königsbrücker Straße wurde am Sonntagnachmittag die Einhaltung der erlaubten 30 km/h kontrolliert. Von den 51 gemessenen Fahrzeugen hatten acht die Höchstgeschwindigkeit überschritten. Der Schnellste wurde hier mit 45 km/h gestoppt. Auf der Radeburger Straße in Großenhain erfolgte am Sonntagabend eine weitere Geschwindigkeitskontrolle. Von 31 kontrollierten Fahrzeugführern waren drei zu schnell. Hier lag die höchste festgestellte Überschreitung der erlaubten 50 km/h bei 18 km/h.

Mit knapp zwei Promille gestoppt Wilsdruff. Samstagabend kurz nach 21 Uhr kontrollierten Polizeibeamte auf dem Zöllmener Ring im Wilsdruffer Ortsteil Kesselsdorf einen Opel Omega. Als sie in der Atemluft des 52-jährigen Fahrers Alkohol bemerkten, führten sie einen entsprechenden Test durch. 1,92 Promille betrug dessen Ergebnis. Der 52-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Seinen Führerschein nahmen die Beamten in Verwahrung.