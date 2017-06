Gerichtsbericht Schläger wollen mildere Strafe An einem Nettomarkt in Freital wird ein Mann, der helfen will, blind geprügelt. Die Täter sollen in Haft – und wehren sich.

© dpa

Der Mann, der eigentlich nur schlichten wollte, lag schon am Boden. Der Deutsche Michael K. hatte ihm am 25. Januar 2016 auf dem Parkplatz des Netto-Markts an der Freitaler Körnerstraße mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen, bis er stürzte. Vor allem was dann passierte, beschäftigte nun die Berufungskammer am Landgericht Dresden. Laut Zeugen soll Michael K. den Kopf des bereits wehrlosen Gegenübers mindestens viermal gegen den Asphalt gerammt haben. Der Mann erlitt schlimme Kopfverletzungen. Und auf einem Auge ist er nun blind – für immer. Es war ein „regelrechter Gewaltexzess“: So hieß es vor rund einem halben Jahr bei der Urteilsverkündung am Amtsgericht Dippoldiswalde. Michael K. und Sara K. waren dort nach jenen Vorfällen auf dem Netto-Parkplatz wegen schwerer Körperverletzung zu Freiheitsstrafen verurteilt worden. Ihre Verteidiger hatten Bewährungsstrafen beantragt. Es kam anders. Und das Paar legte Berufung ein. Nun wird der Fall am Landgericht neu aufgerollt. Das Duo räumt die Schläge und die Sache mit der Bierflasche ein, indem es sich bei der Berufung auf die Rechtsfolgen beschränkt. Die Frage, die nun in Dresden geklärt werden muss, ist: Rühren die schlimmen Kopfverletzungen tatsächlich daher, dass Michael K. ihn traktiert hatte? Er sagt nein, er habe den Kopf nicht auf die Straße geknallt. Schon gar nicht mehrmals. Das Problem: Die Zeugen können nicht genau bestätigen, dass K. den Kopf des Mannes auf den Asphalt gerammt hatte. Sie hätten es, so sagen sie in Dresden vor Gericht, schlichtweg nicht gesehen. Ein Gutachter beschäftigt sich mit den Ursachen der Verletzungen. Da außerdem die zwei Geschädigten nicht vor Gericht erschienen waren, wurde der Prozess vertagt.

