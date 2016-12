Schläger in der Ausnüchterungszelle

Für vier junge Männer endete der Freitagabend in der Ausnüchterungszelle auf dem Polizeirevier. Die 16, 17, 18, und 19 Jahre alten Deutschen waren zuvor auf der Alaunstraße in eine größere Schlägerei verwickelt.

Als Polizisten gegen 22.50 Uhr vor Ort für Ruhe und Ordnung sorgen wollten, wurden jedoch auch sie in die Prüglei einbezogen. Auf tätlich Angriffe folgten Beleidigungen, heißt es in einer Mitteilung der Dredner Polizei. Erst als sie die vier betrunkenen Männer in Gewahrsam nahmen, beruhigte sich die Situation wieder.

„Wir haben ihre Identitäten festgestellt, sie eine Nacht bei uns in der Zelle ausnüchtern lassen und den Fall jetzt an die Staatsanwaltschaft weitergegeben“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Gegen die jungen Männer wird jetzt wegen Landfriedensbruchs, Körperverletzung, Beamtenbeleidigung und Widerstandes gegen die Staatsgewalt ermittelt. (fsc)

