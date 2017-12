Schläge und Tritte nach Streit ums Essen Ein Trio soll einen Mitbewohner im Asylheim in Klingenberg verprügelt haben. Doch nur einer stand deshalb vor Gericht.

Eine handgreifliche Auseinandersetzung im August 2016 in der Asylunterkunft in Klingenberg wird das Gericht in Dippoldiswalde sicherlich bald noch einmal beschäftigen. © Egbert Kamprath

Klingenberg. Ein Trio soll einen Mitbewohner im Asylheim in Klingenberg verprügelt haben. Doch nur einer stand deshalb vor Gericht. Eine Verständigung kann mitunter schwierig sein. Diese Erfahrung mussten vor Kurzem die Beteiligten eines Prozesses am Amtsgericht Dippoldiswalde machen. Dort wurde einem Libyer gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der 30-Jährige soll im August 2016 auf einem Flur im Klingenberger Flüchtlingsheim mit zwei anderen Asylbewerbern einen Afghanen geschlagen und getreten haben. Die Aufklärung des Vorfalls gestaltet sich zäh.

Der arbeitslose Angeklagte, der jetzt in Zittau lebt, versichert, er könne sich nicht die vermeintliche Tat erinnern. Er sagt, er sei damals oft betrunken gewesen. An jenem Abend habe es wohl Streit ums Essen gegeben. Seine Eltern seien beleidigt und es wäre ein Messer gezückt worden. Was genau passiert sei, wisse er nicht. Und auch das Prügelopfer, das inzwischen in Dresden wohnt, hat offenbar Erinnerungslücken.

Anders als bei seiner Polizeivernehmung im Sommer 2016 erklärt der Afghane im Prozess zunächst, dass er damals keine Schläge auf Hinterkopf und keine Tritte abbekommen hätte. Diese seinen wiederum „auch nicht zielgerichtet gewesen“, irrlichtert der Mann durch seine Aussage.

Gab es den Angriff also – oder nicht? Die widersprüchlichen Angaben des teils Deutsch sprechenden Asylbewerbers lassen den Staatsanwalt sichtlich verzweifeln. Immer wieder hakt er nach. Auch der Dolmetscher bringt wenig Licht ins Dunkel. Schließlich erklärt der Afghane: „Es gab Schläge und Tritte, aber ich weiß nicht, von wem.“ Mit dem angeklagten Libyer habe er keinen Stress gehabt, ergänzt der Mann. „Ich hatte mit niemanden Probleme. Die wollten damals zu meinem Mitbewohner.“

Es war gegen 21.45 Uhr. „Wir hatten Nudeln gekocht“, erinnert sich der Afghane. Er war unterwegs zum Zimmer, zu seinem Mitbewohner . Auf dem Gang habe er die pöbelnden Männer gesehen. „Ich hatte Angst.“ Daher habe er sich auf den Boden zusammengekauert – mit den Händen vor dem Gesicht. Danach habe es die Schläge und Tritte gegeben. Wer aber hat geprügelt? Der Libyer? Die anderen? Oder alle?

Dem Gericht liegen Bildkopien von Videosequenzen vor. Sie stammen von einer Kamera im Heim und würden die drei Angeklagten zeigen, die vor einem Mann auf dem Boden stehen. Die Attacke selbst sei darauf jedoch nicht zu sehen. Und die komplette Aufnahme lag dem Gericht nicht vor. Vielleicht wird sie noch bei einem weiteren Prozess zu diesem Vorfall als Beweismittel hinzugezogen. Denn eigentlich sollten nun auch die anderen zwei mutmaßlichen Angreifer, ein marokkanischer und ein irakischer Asylbewerber, angeklagt werden. Beide fehlten unentschuldigt.

Um wenigstens den Prozess gegen den Libyer eröffnen zu können, wurden ihre Verfahren abgetrennt – und eines davon auch gleich eingestellt. Denn der Iraker sei zwischenzeitlich in Berlin zu sechs Monaten Haft verurteilt worden. Daher fiele die Strafe in Dippoldiswalde nicht ins Gewicht. Anders verhält sich bei dem Marokkaner. Der heute 21-Jährige sei damals am selben Tag am Dresdner Hauptbahnhof mit Drogen erwischt worden. Zudem sei er 2015 an gewalttätigen Auseinandersetzungen im Freitaler Asylheim Leonardo beteiligt gewesen. Da der Marokkaner nicht zu fassen ist, lässt der Richter ihn jetzt per Haftbefehl suchen. Das Verfahren gegen den Libyer wurde indes eingestellt. Als Auflage muss der von Sozialleistungen lebende Mann in Raten insgesamt 200 Euro in einen Täter-Opfer-Ausgleichsfonds zahlen – und dem Afghanen 100 Euro Schmerzensgeld überweisen.

