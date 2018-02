Schläge nach der Demo

Während der Demonstrationen blieben größere Zwischenfälle aus. © Gerald Hänel

Dresden. Die Demonstrationen am Samstag in Dresden blieben zwar ruhig, doch am Abend gab es dennoch einen ernsten Zwischenfall.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, sind rechte Demonstranten nach ihrem Marsch überfallen worden. Die sechs Männer im Alter von 18 bis 35 Jahren seien gegen 19.15 Uhr auf dem Weg zu ihren in Reick geparkten Fahrzeugen gewesen, als sie am Seidnitzer Weg von etwa 15 Vermummten angegriffen wurden.

Die möglicherweise aus der linksextremen Szene stammmenden Unbekannten traten und schlugen auf die Rechten ein, zwei der Männer mussten ihre Verletzungen in einem Krankenhaus behandeln lassen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die sich unter (0351) 483 22 33 melden können. (mja)

