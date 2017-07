Gerichtsbericht Schläge in der Huschhalle Sogar Helfer und Sanitäter bekamen etwas ab, als ein Mann alle Hemmungen verlor. Nun urteilte ein Richter über ihn.

© dpa

Gleich zweimal an einem Abend schlug Wladimir F. (39) zu – zuerst vor der Dresdner „Huschhalle“, dann bei der „Huschhalle Deluxe“ in Freital. Opfer war in beiden Fällen Robert V. (33). Aber er blieb nicht der Einzige, den der Angeklagte am 18. Oktober 2014 traf. Zwei Helfer mussten ebenfalls Schläge einstecken. Sie waren nicht die ersten Opfer des 39-Jährigen. Wenige Wochen zuvor wurde ein Sanitäter an der Ecke Görlitzer Straße/Louisenstraße mit einem Kopfstoß von F. angegriffen, als der Sanitäter einer alkoholisierten Frau helfen wollte. Der Angeklagte habe die Situation falsch eingeschätzt. Und vor den „Huschhallen“ hätte er sich schützen müssen.

Was genau vorgefallen war, musste ein Richter des Dresdner Amtsgerichts klären. Der aus Russland stammende Deutsche wurde wegen Körperverletzung in drei Fällen sowie Cannabisbesitz angeklagt. F. gestand, dass er immer als Erster zuschlug. Acht Zeugen sollten das für die Tat vor der Dresdner „Huschhalle“ bestätigen. Doch einer erschien gar nicht erst zur Verhandlung – der Rest konnte sich kaum erinnern. Nur zwei Zeugen bestätigten, wie F. das Opfer geschlagen hatte. Schließlich war die 33-Jährige direkt vor ihre Füße gefallen.

Doch die beiden Männer schienen sich zu versöhnen, denn kurz darauf tranken sie gemeinsam in der „Huschhalle Deluxe“ in Freital. Das Unglück wiederholte sich. Aus einem Streit wurde eine Prügelei. Dieses Mal ging nicht nur V. zu Boden. Auch die zwei besagten Helfer wurden verletzt. Beim Eintreffen der Polizei hieß es: „Das ist der Herr, der hier alle zusammenschlägt.“

Doch die Prügeleien scheint F. hinter sich gelassen zu haben. Seit der Tat ließ er sich nichts mehr zuschulden kommen. Auch Vorstrafen hat er nicht. Aus Sicht des Richters habe der Angeklagte aber nicht nur wegen Nichtigkeiten ohne Vorwarnung zugeschlagen, sondern ging so brutal vor, dass die Zeugen heute noch Angst hätten. Wladimir F. wurde zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Außerdem muss er Robert V. sowie einem Helfer insgesamt 2 200 Euro Schmerzensgeld zahlen.

