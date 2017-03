Schläge in der Alten Lateinschule Kai-Uwe Schwokowski hat Ergänzungen zum Beitrag über den Reformator aus Großenhain.

Caspar Borners Relief in Leipzig.

Caspar Borner, der Reformator aus Großenhain, kann mit der Stadt in Verbindung gebracht werden, auch wenn in den Nachschlagewerken lediglich seine Geburt um 1492 in Großenhain erwähnt wird. In der Vorrede der dritten Auflage seines lateinischen Werkes „Einführung in die lateinische Schulgrammatik“, die im April 1539 erschien, sagt Caspar Borner am Anfang, dass er 47 Jahre gelebt hat. Dies bedeutet, dass er um das Jahr 1492 geboren wurde. „Caspar Börner de Haynis“ wurde am 16. Oktober 1507 an der Universität Leipzig immatrikuliert. Am 11. September 1509 promovierte er zum Baccalar der Philosophischen Fakultät. Voraussetzungen dafür waren eine Studienzeit von mindestens drei Semestern und das Mindestalter von 17 Jahren. Auch hier ergibt die Rückrechnung eine Geburt um 1492. Der Herkunftsort „von Hayn“ bei der Immatrikulation unter der Rubrik „De nacione Misnensium“ ist eindeutig. Caspar Borner ist damit um 1492 in Großenhain geboren.

Dass er der Sohn eines armen Lohntuchmachers gewesen sein soll, wie Chladenius in seinen Stadtbegebenheiten von 1823 erwähnt, ist leider eine der vielen unnötigen Fantastereien dieses Großenhainer Chronisten. Eine weitere Tatsache ist herauszufinden: Es kann mit Sicherheit angenommen werden, dass Caspar Borner vor seiner Immatrikulation die Lateinschule in Großenhain besucht hat, da er in der Mindestzeit promovierte. In der Vorrede zum oben genannten Werk erklärt er weiter: „Es lässt sich nämlich kaum schildern, wie schmerzhaft die Schläge waren, die wir als Jungen wegen der untauglichen Grammatik des Alexander Gallus einst bekommen haben. Wir zogen nämlich nicht nur unsere Hände unter der Rute weg, sondern wurden auch am ganzen Körper samt dem Rücken gestraft.“ Diese Aussage stellt die älteste bekannte Lehrmethode in der Lateinschule dar und sollte für deren Geschichte in Erinnerung bleiben.

