Schläge fürs Freundin anbaggern Ein 36-jähriger Mann aus Ostrau stand wegen vorsätzlicher Körperverletzung vor Gericht. Das wird für ihn richtig teuer.

Ohne Vorwarnung soll der 36-Jährige am Abend des 21. Juli in der Ernst Thälmann-Straße in Ostrau auf sein Opfer eingeschlagen haben. Mindestens zwei Faustschläge trafen den 31-jährigen Geschädigten ins rechte Auge. Dann drückte der Angreifer ihn zu Boden. Dabei bekam das Opfer noch einen Kniestoß auf dasselbe Auge. Der Geschädigte erlitt einen Jochbeinbruch und bekam ein blaues Auge. Zwei Wochen war der Mann krankgeschrieben. Jetzt stand der mutmaßliche Schläger vorm Amtsgericht Döbeln. Vorgeworfen wurde ihm vorsätzliche Körperverletzung.

„Es war so“, gestand der Angeklagte die Tat. „Er hat meine Freundin angemacht“, nannte er als Grund für die Schläge. Doch das soll schon zwei Wochen vor dem Angriff passiert sein. Nach der Tat entschuldigte sich der Angeklagte beim Opfer. Er wohnt nur wenige Häuser vom Geschädigten entfernt. Der erklärte als Zeuge, dass er zur Tatzeit vorm Haus saß und Bier trank. Der Angreifer kam aus dem Haus und krakelte herum. „Ich ging zu ihm“, sagte er. „Da schlug er zwei- oder dreimal zu. Als ich am Boden lag, bekam ich noch sein Knie aufs Auge.“

Richter Janko Ehrlich verurteilt den Angeklagten, der bisher nicht vorbestraft ist, wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 2 160 Euro. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (hk)

