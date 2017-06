Schlacke verteuert Olbersdorfer Froschgewässer Bei der Renaturierung des Natschwassers am Volksbad wurden neben Erde auch Schadstoffe ausgegraben. Die müssen nun gesondert entsorgt werden.

Das Moritzburger Unternehmen GWB – hier Geschäftsführer Daniel Rißmann (rechts) und Mitarbeiter Dieter Adler – kann auf der Fläche am Olbersdorfer Volksbad, auf der das Amphibienlaichgewässer entstehen soll, den Boden weiter abtragen. Die Arbeiten mussten einige Tage ausgesetzt werden, weil beim Ausbaggern Schlacke gefunden wurde. © Matthias Weber

Das ist ärgerlich: Ein altes Olbersdorfer Problem hat jetzt beim Bau des Amphibienlaichgewässers oberhalb des Volksbades für Verzögerung gesorgt. Wie Andy Paul vom Landschaftspflegeverband „Zittauer Gebirge und Vorland“, der für das Vorhaben den Hut auf hat, erklärt, wurde beim Abtragen des Erdreichs kohlenstoffhaltige Schlacke entdeckt, die gesondert entsorgt werden muss. „Diese ungeplante Sonderentsorgung wird mehrere Zehntausend Euro kosten“, sagt Andy Paul. Wie die Olbersdorfer Gemeindeverwaltung jüngst im Technischen Ausschuss des Gemeinderates informierte, soll es sich bei der gefundenen Schlacke um ein Aufkommen von etwa 750 Tonnen handeln.

Den Landschaftspflegeverband bringt das in ein Dilemma. Denn für die Kosten der Schlacke-Entsorgung gibt es bei dem bislang vollumfänglich geförderten Vorhaben bislang keine Fördermittel. „Wir müssen aber mit der Baustelle vorankommen, können jetzt nicht auf den schriftlichen Fördermittelbescheid warten“, sagt Andy Paul. „Wir haben schließlich eine Frist für die Fertigstellung der Bauarbeiten.“ Darum hat der Landschaftspflegeverband nun entschieden, die Bauarbeiten auch ohne vorliegenden Fördermittelbescheid fortzusetzen. „Für uns gibt es in dieser Sache keinen Weg zurück. Wir müssen da jetzt durch“, sagt Andy Paul. Ganz auf Risiko spielt der Verband jedoch nicht: „Wir haben die Mehrkosten bei der Förderstelle, dem Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, angezeigt und ordentlich begründet“, so Paul. Wie es aussieht, erfolgreich: „Uns wurde die Kostenübernahme zumindest schon in Aussicht gestellt.“ Andy Paul rechnet damit, dass der Förderbescheid des Landesamtes für die Mehrkosten Ende des Monats vorliegt.

Im Bereich des ehemaligen Tennisplatzes oberhalb des Olbersdorfer Volksbades soll das Natschwasser renaturiert und ein Amphibienlaichgewässer angelegt werden. Dafür wird die dort vorhandene Verrohrung entfernt und ein künstlicher Wasserarm als Laichgewässer für Amphibien angelegt. Das soll auf Dauer auch die Probleme mit Fröschen im Bad lösen helfen. Im Zuge der Arbeiten kommen auch eine alte Spielplatzbaracke sowie ein alter Zaun weg. Später sollen einmal Hecken den Bereich vom Volksbad abtrennen.

Die Kosten für das Vorhaben belaufen sich bislang auf rund 131 000 Euro – ohne die jetzt entstandenen Mehrkosten durch den Schlackefund. Der Landschaftspflegeverband hatte den Förderantrag für die geplanten Maßnahmen gestellt, und er ist auch Bauherr. Als solcher haben Andy Paul und seine Mitstreiter den Baufortschritt im Blick. Da kommt die Schlacke natürlich ungelegen. „Das hat uns um zwei Wochen zurückgeworfen“, sagt Paul. Doch die gefundenen Stoffe mussten erst einmal im Labor untersucht werden. „Erst danach konnte ja gesagt werden, ob sie gesondert entsorgt werden müssen“, erklärt Andy Paul. Die Entsorgung übernimmt nun der mit der Umgestaltung beauftragte Baubetrieb. Weder die Bauarbeiten noch die nun gefundene Schlacke haben aber Auswirkungen auf den Betrieb des Volksbades, versichern Andy Paul und die Gemeindeverwaltung gleichermaßen. „Da gibt es keine Beeinträchtigungen“, so Paul.

Mit unerwarteten Kohlefunden kennt man sich auch in der Olbersdorfer Gemeindeverwaltung aus. So hat es beispielsweise vor eineinhalb Jahren bei der Beseitigung von Hochwasserschäden des Jahres 2010 am Goldbach eine Überraschung gegeben. Die Arbeiten an einer Baustelle im unteren Teil der August-Bebel-Straße verteuerten sich, weil beim Ausheben einer Baugrube für die Fundamente einer Stützmauer kohleführende Schichten gefunden wurden. Auch damals fielen für die Entsorgung des mit Kohle belasteten und damit als Schadstoff eingestuften Baugrundes weitere Kosten an – damals für die Gemeinde.

zur Startseite