Schlachthof-Abriss bleibt Thema für die Justiz Der Freistaat verlangte Fördergeld zurück, Rosenthal sieht sich zu Unrecht am Pranger. Gegen ein Urteil geht die Gemeinde nun vor.

Das Schlachthof-Gelände an der Königsteiner Straße vor dem Abbruch 2011. © Marko Förster

. Aus großer Freude ist inzwischen ein Riesenärgernis für Rosenthal-Bielatal geworden. Im Jahr 2011 hatte die Gemeinde den alten Geflügelschlachthof in Rosenthal abreißen lassen, einen Schandfleck, der nicht ins Ortsbild passte – groß, hässlich, herrenlos. Bis 1991 war der Schlachthof genutzt worden, um Geflügel zu verarbeiten, dann ging der Betrieb Pleite, die Gebäude verkamen. Rund 280 000 Euro konnte die Gemeinde schließlich aus einem Programm zur Revitalisierung von Brachflächen erkämpfen, um die Ruinen verschwinden zu lassen.

Nach dem Abriss ging der Ärger los. Landesbehörden prüften, ob das Fördergeld richtig eingesetzt wurde und stießen auf Ungereimtheiten bei den entsorgten Müllmengen. Schließlich forderte der Freistaat Sachsen 86 500 Euro der Fördersumme von Rosenthal zurück. Die Gemeinde zahlte notgedrungen und klagte gleichzeitig vor dem Verwaltungsgericht in Dresden. „Wir hatten zwar damals die Fördermittel bekommen, aber die Bauabwicklung lag nicht in unserer Hand, da wir von Königstein verwaltet werden“, sagt Bürgermeister Gebhard Moritz (CDU). Die Rückzahlung sei ungerecht gegenüber Rosenthal, argumentiert der Bürgermeister. Den ohnehin nicht reichen Ort schmerzt der Verlust des Geldes. Ein Vergleichsangebot des Freistaates, das die Rückzahlung auf 65 000 Euro reduziert hätte, lehnte die Gemeinde vergangenen November ab. Und so fällten die Dresdner Verwaltungsrichter im April 2017 ein Urteil – und zwar gegen Rosenthal. Sie ließen dem Ort allerdings einen Strohhalm, an den er sich nun klammert: Die Richter sprechen dem Fall eine grundsätzliche Bedeutung zu und gewährten die Möglichkeit der Revision, die Rosenthal nun vor dem Sächsischen Oberverwaltungsgericht nutzt. Einstimmig sprach sich der Gemeinderat auf seiner vergangenen Sitzung dafür aus. Viel Hoffnung, die Fördermittel-Rückzahlung damit rückgängig machen zu können, hat Bürgermeister Moritz zwar nicht. Zumindest sieht er aber die Chance darzulegen, dass Rosenthal keine Schuld an der Misere trägt. „Dann können wir sehen, wo wir das Geld wieder herbekommen.“

zur Startseite