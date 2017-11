Schkola-Leiterin im Deutschlandfunk Im Rahmen der Sendung „Campus & Karriere“ wird Ute Wunderlich am Sonnabend über aktuelle Bildungsthemen sprechen.

Schkola-Leiterin Ute Wunderlich ist am Sonnabend zu Gast im Deutschlandfunk. © thomas eichler

Ostritz/Hartau. Ute Wunderlich, Geschäftsführerin der Schkola, ist an diesem Sonnabend zu Gast beim Deutschlandfunk. Jeden Sonnabend wird bei diesem Radiosender zu aktuellen Bildungsthemen diskutiert. Diese Woche spricht Moderator Benedikt Schulz mit Ute Wunderlich zum Bildungsgefälle zwischen Stadt und Land. Die Sendung wird live übertragen. Bei den Fragen geht es beispielsweise um das Aushungern der ländlichen Regionen bezüglich der Bildung, informiert Ina Zscherper von der Schkola. Der Radiosender war durch die Nominierung der Schkola für den Deutschen Schulpreis auf die Bildungseinrichtung aufmerksam geworden. „Durch die Nominierung zum Schulpreis und unsere Vorbildfunktion in den Bereichen Bildung, Inklusion und Unterricht kann die Schkola als gutes Beispiel vorangehen“, so Frau Zscherper. Interventionsmöglichkeiten sowie Konzepte und Möglichkeiten anzubieten, seien dabei ein großes Anliegen. (SZ)

Das Gespräch wird am 4. November, 14 bis 15 Uhr, im Deutschlandfunk live ausgestrahlt.

