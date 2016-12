Schkola ist weiter im Rennen Der Schulverband hat es unter die letzten 20 beim Deutschen Schulpreis geschafft.

Das Lernhaus der Schkola Hartau. © SZ Thomas Eichler

Der Schkola-Schulverbund mit Sitz in Hartau ist unter den letzten 20 Schulen beim Rennen um den Deutschen Schulpreis 2017. Der wird am 29. Mai in Berlin im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel verliehen. Eine Jury aus Praktikern und Bildungswissenschaftlern hat sie auf der Basis umfangreicher Bewerbungsunterlagen ausgewählt. In den kommenden Wochen werden Juryteams die Schulen besuchen und begutachten. Im Anschluss an die Schulbesuche nominiert die Jury Ende März bis zu 15 Schulen für den Preis, informierte die Robert-Bosch-Stiftung.

Der Gewinner des Hauptpreises erhält 100 000 Euro, die weiteren Preisträger zusammen nochmals insgesamt über 100 000 Euro. Damit ist der Deutsche Schulpreis der höchstdotierte Wettbewerb für Schulen in Deutschland. Die Robert Bosch Stiftung vergibt die Auszeichnung seit dem Jahr 2006 gemeinsam mit der Heidehof Stiftung. Medienpartner sind der Stern und die ARD.

Schkola-Schulverbund betreibt neben dem Haupsitz in Hartau weitere Schulen und Kitas in Ostritz, Hartau, Lückendorf, Ebersbach-Neugersdorf und Zittau. (SZ)

