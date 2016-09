Schindelteiche verpachtet Die Stadt hat das Fischereirecht neu vergeben. Sie hofft damit, die maroden Teiche zu retten.

Die Schindelteiche in Röhrsdorf. © René Plaul

Der Anglerverband Elbflorenz wird die Schindelteiche in Röhrsdorf pachten. Der Stadtrat stimmte dem Konzept des Verbands nun zu. Der Anglerverband war allerdings nicht der Einzige, der sich für die Pacht interessierte, obwohl beide Teiche in schlechtem Zustand sind. Der große Teich ist schon gar nicht mehr als Gewässer erkennbar. Überall wächst Schilf und der Ablauf schließt nicht mehr richtig. Die Teiche sind allerdings zwei der wenigen, die noch neu verpachtet werden können.

Eine Gruppe von Königsbrücker Anglern hatte daher auch Interesse angemeldet (SZ berichtete). Sie zog ihr Konzept allerdings zurück, als klar wurde, dass die Röhrsdorfer die Teiche lieber an den großen und finanzstarken Anglerverband verpachten wollen. Der will die Teiche nun unter anderem in Arbeitseinsätzen in Ordnung bringen, den großen Teich zum Angelteich ausbauen und den kleinen zur Aufzucht nutzen. (SZ/pre)

