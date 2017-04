Schillertheater hofft auf Geldsegen Die Schauspielgruppe der Oberschule in Neustadt kann 5 000 Euro bekommen – wenn sie genügend Stimmen sammelt.

„Schillers Schüler“ aus Neustadt haben sich um ein Preisgeld bei der Volksbank Pirna beworben. © Archiv: Daniel Förster

Die Theatergruppe „Schillers Schüler“ der Friedrich-Schiller-Oberschule in Neustadt ist derzeit auf Stimmenfang. Die Jugendlichen um Theaterleiter Torsten Schlegel sammeln im Internet Klicks. Wenn genügend Unterstützer zusammenkommen, werden die Laienschauspieler mit einer Finanzspritze in Höhe von 5 000 Euro belohnt. Das Geld will die Volksbank Pirna stiften. Diese hat sich am Preis für finanzielle Bildung, einem Projekt der Team-Bank AG, beteiligt und steht Pate für „Schillers Schüler“. Die von der Volksbank übernommene Patenschaft sichert der Theatergruppe bereits 250 Euro zu. Die Neustädter hoffen aber, auch die 5 000 Euro zu bekommen, wenn im Internet für sie gestimmt wird.

Die Theatergruppe besteht aus Schülern der Friedrich-Schiller-Oberschule Neustadt und gibt es seit über 23 Jahren. Die Jugendlichen erarbeiten und inszenieren eigene Theaterstücke oder nutzen Bücher und andere Texte als Vorlage. Jeder Schüler hat eine feste Aufgabe. Von der Idee, dem kreativen Schreiben des Textes mit den Regieanweisungen über die Musikauswahl, die Bühnenbauten und Kostüme bis hin zur Masken- und Requisitenbildnerei, der Plakat- und grafischen Gestaltung des Programmheftes und der Licht- und Tontechnik. Damit die einzelnen Inszenierungen glücken, mischen auf und hinter der Bühne derzeit insgesamt 24 Schüler zwischen zehn und 16 Jahren mit. Zuletzt haben die Nachwuchsschauspieler das Disney-Stück Tarzan auf die Bühne gebracht. Aber auch gesellschaftskritische Themen, die sich um Integration, Zusammenhalt und Miteinander drehen, packen die Oberschüler an.

Bis zum 21. April kann im Internet für „Schillers Schüler“ abgestimmt werden.

www.sz-link.de/schillertheater

