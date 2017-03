Schillerschule macht bald die 500 voll

An der Friedrich-Schiller-Oberschule in Neustadt lernen derzeit so viele Jungen und Mädchen, wie seit 1992 nicht. Insgesamt 488 Jugendliche besuchen die fünften bis zehnten Klassen. Darunter sind 217 Mädchen und 271 Jungen. Sie bilden genau 22 Klassen. Es ist damit die höchste Schülerzahl seit 25 Jahren. Laut Prognosen wird die Zahl noch weiter steigen und bald die 500er-Marke knacken. Das liegt daran, dass zum Schuljahresende etwa 70 Absolventen die Oberschule verlassen werden. Fast genau so viele Schüler – konkret 62 – haben sich für die neuen fünften Klassen angemeldet. Außerdem rechnet die Schulleitung mit Zugängen vom Gymnasium.

Die Gesamtschülerzahl wird sich deshalb nur unwesentlich verändern. Voraussichtlich sogar ansteigen. Unter anderem, wenn die Schillerschule zusätzliche Flüchtlingskinder aufnehmen soll. Neustadt ist bislang die einzige Oberschule im Altkreis Sebnitz, in der Deutsch als Zweitsprache (DaZ) unterrichtet wird. 2015 wurde eine erste Klasse für Flüchtlingskinder gebildet, 2016 folgte eine zweite. Zuvor mussten die Schüler für den Unterricht an die Gauß-Oberschule in Pirna. (SZ/kat)

