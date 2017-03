Schillerschule hat weniger Zulauf Die Anmeldungen für die neuen fünften Klassen sind zurückgegangen. Das hat etwas mit Hohnstein zu tun.

Die Theatergruppe der Schillerschule ist erfolgreich. Bleibt zu hoffen, dass ihr der Nachwuchs nicht ausgeht. © Daniel Förster

Die Friedrich-Schiller-Oberschule in Neustadt wird in diesem Jahr erneut drei fünfte Klassen bilden können. Allerdings mit deutlich weniger Schülern, als in den vergangenen Jahren. Während sich 2016 noch 77 Mädchen und Jungen angemeldet hatten, sind es jetzt nur 62. Schulleiter Klaus Anders hat dafür jedoch eine Erklärung: „Uns fehlen dieses Jahr Viertklässler von der Grundschule in Hohnstein“, sagt er. Etwa 20 Jahre lang hätte die Oberschule Viertklässler aus der Burgstadt aufgenommen. Zuletzt seien es immer an die sieben oder acht gewesen, die nach Neustadt gewechselt sind. Doch dieses Jahr hätte sich nicht einer dieser Schüler für die Schiller-Oberschule entschieden. Warum, weiß er nicht. Vermutlich hätten sich die Eltern eher in Richtung Stolpen oder Pirna orientiert. Für Klaus Anders ist das dennoch kein Grund zur Panik. „Damit können wir kleinere Klassen bilden, was wiederum bessere Unterrichtsbedingungen bedeutet“, sagt der Schulleiter. Der Großteil der neu angemeldeten Fünftklässler stammt aus Neustadt und den Ortsteilen. Die meisten haben zuvor die Mißbach-Grundschule in der Kommune besucht.

Von den 62 Schülern hätten zudem 15 eine Bildungsempfehlung für ein Gymnasium in der Tasche, hätten sich aber doch für die Schillerschule entschieden. Anders interpretiert das als Kompliment und Lob für sein Haus und die Arbeit der Lehrer.

