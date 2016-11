Schillers Schüler holen Tarzan auf die Bühne In dem neuen Stück des Theatervereins wird es tierisch. Bei den Aufführungen in Neustadt ist erstmals die Schulband dabei.

Tarzan (Mitte), alias Axel Vladika, erlebt mit seinen tierischen Freunden viele Abenteuer. Diese erzählt der Theaterverein Schillers Schüler im neuen Stück. © Dirk Zschiedrich

Es ist eines der bekanntesten Musicals und es kommt jetzt nach Neustadt: Der Theatervereins Schillers Schüler der Friedrich-Schiller-Oberschule feiert an diesem Freitag die Premiere des neuen Stückes „Tarzan“. Die Oberschüler wagen sich damit an das bunte wie witzige Meisterwerk von Edgar Rice Burroughs, und wollen die Legende von dem Jungen, der im Dschungel von einer Gorillafamilie aufgezogen wird, zu neuem Leben erwecken.

Das verspricht zumindest Theaterleiter Torsten Schlegel. Seit Monaten stecken er und seine Mitstreiter in den Proben. Die Oberschüler erzählen dabei die Geschichte um Gorilladame Kala und den verwaisten Tarzan, den sie in einem Baumhaus findet und vor einem Leoparden rettet. Das Raubtier hatte zuvor ihr eigenes Kind getötete. Kala adoptiert daraufhin Tarzan, obwohl Obergorilla Kerchak zunächst wenig begeistert ist von dem haarlosen Nachwuchs. Bis Tarzan sich schließlich den Respekt der Affengruppe verdient und zum König des Dschungels wird. Bis dahin ist es allerdings ein steiniger und riskanter Weg. Nicht zuletzt wegen einer gewissen Jane Porter. Die junge Frau taucht zusammen mit ihrem Vater und einem dubiosen Großwildjäger im Dschungel auf und sorgt für ordentlich Aktion. Wie, das können die geladenen Besucher bei der Premiere am 2. Dezember und der öffentlichen Vorstellung am Sonnabend, dem 10. Dezember, miterleben.

Vergangene Woche schlüpften Tarzan und seine tierischen Freunde erstmals in ihre neuen Kostüme. Ein Teil von ihnen konnte Dank der Hilfe des Vereins „Gemeinsam für Neustadt“ finanziert werden. Dieser hatte den Theaterverein kürzlich mit einem Spendenscheck überrascht. Das Geld sollte in den Theaterfundus fließen. Denn dieser stand im Mai dieses Jahres unter Wasser. Starkregen drang damals über die Fenster in den Keller der Neustädter Oberschule ein. Etwa 20 Zentimeter hochstand die braune Brühe damals – auch in den Theaterräumen. Einige Kostüme und Requisiten waren nicht mehr zu retten. Das betraf vor allem auch die Schuhe der Schauspieler. Der Verein „Gemeinsam für Neustadt“ startete deshalb eine Spendenaktion. Auch, um sich bei Schillers Schülern zu bedanken. Denn sie unterstützen regelmäßig Feste und Veranstaltungen, die der Neustädter Gewerbeverein auf die Beine stellt. Was mit dem Geld passiert ist, das können die Spender nun bald sehen.

Insgesamt 90 Minuten lang dauert das Tarzan-Dschungel-Abenteuer. Axel Vladika, der die Hauptrolle ergattert hat, schwingt sich darin von Liane zu Liane oder klettert auf Baumwipfel. Auch die Kulisse ist ein Hingucker, deutet Torsten Schlegel an. Besonders stolz ist er jedoch auf etwas anderes. Denn ein Großteil des Stückes wird nicht gesprochen, sondern live gesungen. „Wir arbeiten für Tarzan zum ersten Mal mit der Schulband zusammen“, verrät der Theaterleiter. Die Kooperation freut ihn sehr. Denn die Besucher bekommen dadurch nicht nur etwas zu sehen, sondern auch Livemusik zu hören.

Die Premiere von „Tarzan“ findet am Freitag, dem 2. Dezember für geladene Gäste statt. Eine öffentliche Aufführung folgt am Sonnabend, dem 10. Dezember, 14 Uhr, in der Aula der Friedrich-Schiller-Oberschule Neustadt. Der Eintritt dafür kostet zwei Euro für Kinder, drei Euro für Erwachsene.

