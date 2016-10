Schillernder Karneval Die Narren aus Arnsdorf holen Las Vegas nach Sachsen. Auch ein Maskenball steht auf dem Programm.

Die bekannte Travestiekünstlerin Miss Chantal wird beim Maskenball der Arnsdorfer Karnevalisten zu Gast sein. © PR

Las Vegas: Eine Stadt, die vor allem durch ihre zahlreichen Kasinos, imposanten Shows und die Möglichkeit des schnellen Heiratens bekannt ist. Die Metropole hat sich zu einem beliebten Touristenziel entwickelt, das jährlich etwa 40 Millionen Besucher in den US-Bundesstaat Nevada lockt. Doch im kommenden Winter müssen Fans der schillernden Stadt der Glücksspiele nicht erst über den großen Teich fliegen und ein paar tausend Euro dafür berappen. Denn der Karnevalclub Arnsdorf holt das besondere Feeling dieser Metropole in seiner 44. Saison nach Sachsen. Unter dem Motto „Las Vegas macht die Schotten dicht, beim KCA geht an das Licht!“ wollen die Narren in diesem Jahr feiern. Attraktionen wie das „Shark Reef“, die „Bellagio Fountains“ sowie „Siegfried & Roy’s Secret Garden“ werden ab Februar auch im beschaulichen Arnsdorf, um genau zu sein im Kulturhaus des Sächsischen Krankenhauses, zu sehen sein.

13 Veranstaltungen für die 44. Saison

Insgesamt haben die Arnsdorfer Karnevalisten für ihre 44. Saison 13 Veranstaltungen auf die Beine gestellt. Los geht es bereits im November mit den traditionellen Nachtwäschebällen. Doch der Höhepunkt des Monats soll nach Angaben des Vereins der 18. November werden. Denn dieser Abend steht unter dem Motto „Maskenball“. Als besonderen Gast hat der Karnevalclub die bekannte Travestiekünstlerin Miss Chantal eingeladen. Charmant, frech und wortgewandt plaudert sie in ihren Shows über den Unterschied zwischen Mann und Frau oder den nicht enden wollenden Schönheitswahn. Und auch ihr musikalisches Repertoire reicht von Popsongs, Evergreens, Schlagern, Musicalhits und gefühlvollen Balladen bis hin zu eigenen Versionen von Klassikern der Musikgeschichte. Es verspricht also ein unterhaltsamer Abend zu werden, bei dem die Gäste natürlich eins nicht vergessen dürfen: Die geheimnisvolle Maske.

Ebenfalls zur Tradition geworden ist mittlerweile der große Schlagerabend. Dieser findet am 10. Februar statt. Auch in dieser Saison konnten die Arnsdorfer Karnevalisten wieder einige Schlagersänger einladen: Der aus den Charts bekannte Dresdner Anthony und das Andreas Gabalier Double Kevin werden dem Saal musikalisch einheizen.

Karten für die Veranstaltungen gibt es über alle Clubmitglieder sowie im Lotto-Presse-Shop in Arnsdorf, der Radeberger Likörfabrik und dem Reisebüro Erlbeck (Pirna) oder an der Abendkasse. Der Eintritt kostet in der Regel 9,80 Euro.

Weitere Informationen finden interessierte Narren im Internet unter www.kca-online.de

