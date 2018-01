Schillerhort wird 2019 gebaut Dann verschwindet die Brache an der Ecke von Schilden- und Pestalozzistraße. Sorge bereitet die Parksituation in Ost.

So soll der neue Hort der Grundschule Friedrich Schiller einmal aussehen. Ende 2019, spätestens Anfang 2020 wird das Gebäude nach jetziger Planung in Radebeul-Ost stehen. Dann können dort 170 Kinder betreut werden, die bisher noch auf verschiedene Häuser aufgeteilt werden.

An der Kreuzung von Schilden- und Pestalozzistraße gibt es noch ein unbebautes Grundstück. Dort soll das Hortgebäude hinkommen.

Radebeul. Der geplante neue Schillerhort wird aus zweierlei Gründen ein wichtiges Gebäude. Zum einen, weil er endlich genügend Platz bietet, damit alle Schüler der Friedrich Schiller Grundschule an einem Ort am Nachmittag bereut werden können. Zum anderen, weil das Haus nicht irgendwo versteckt stehen soll, sondern mitten in Radebeul-Ost und damit das Stadtbild prägen wird.

Deshalb wurde auch beim Architekturwettbewerb großer Wert darauf gelegt, dass sich das Haus geschickt zwischen die bestehenden Gebäude einordnet. Der Entwurf des Architekturbüros O+M aus Dresden hatte die Preisjury 2016 überzeugt. Anschließend wurden die Pläne noch präzisiert, in der letzten Woche haben die Stadträte nun den Baubeschluss erteilt.

Der Hort wird an die Ecke gebaut, wo Pestalozzi- und Schildenstraße aufeinandertreffen. Im Moment befindet sich dort ein brachliegendes, zugewuchertes Grundstück. Die Kanten des zweigeschossigen Neubaus sollen die Fluchten zu den beiden Straßen bilden. Passend zu den Gärten der Villen in der Umgebung wird auch der Hort eine grüne Freifläche bekommen. Die Einrichtung wird vom Fußweg der Pestalozzistraße aus erschlossen. Der Haupteingang liegt nicht an der Straßenseite, sondern hinten im Innenhof – aus Sicherheitsgründen für die Kinder. Für insgesamt 170 Schüler soll das Hortgebäude ausgelegt sein.

Bisher werden die Kinder am Nachmittag an vier verschiedenen Standorten bereut. Ein Teil in einem Flachbau auf dem Schulgelände, manche im Keller des Pestalozzihauses vom Lößnitzgymnasium, andere in Räumen der Grundschule. Ein Grüppchen muss sogar bis zu einer Kita in der Gartenstraße laufen. In ihren neuen Hort müssen die Schüler dann nur noch rund 200 Meter der Pestalozzistraße entlang gehen. Der Bürgersteig wurde bei der Straßensanierung extra 2,50 Meter breit ausgebaut, sagt Baubürgermeister Jörg Müller. Die Erst- bis Viertklässler hätten also genügend Platz und müssten außerdem keine Straße überqueren.

Drinnen soll es neben drei verschiedenen Themenräumen eine Kinderwerkstatt und einen Bewegungsraum mit Bühne geben. Angedockt an den Speiseraum ist eine Kinderküche geplant. Das ganze Bauvorhaben wird voraussichtlich rund 3,6 Millionen Euro kosten.

Obwohl der Baubeschluss jetzt gefasst wurde, dauert es noch, ehe die Arbeiten tatsächlich losgehen. Ende 2018 will die Stadt die Bauleistungen ausschreiben, damit der Bau im Frühjahr 2019 starten kann. Bis Ende 2019, spätestens Anfang 2020 soll der Hort fertig sein. Als Erstes muss die Stadt jetzt die Fördermittel beantragen. Die Finanzierung soll zu zwei Dritteln aus Finanzhilfen von Bund und Land erfolgen und zu einem Drittel aus dem Eigenanteil der Stadt im Rahmen des Bund-Länder-Förderprogramms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“.

Bei den Stadträten kamen die Pläne für den neuen Hort gut an. Sie lobten den Entwurf, der nicht nur ein Zweckbau sei, sondern gut in das Gelände passe. Sorgen bereitet einigen allerdings die Parkplatzsituation in Radebeul-Ost. Schon jetzt gibt es dort für Eltern, die ihre Kinder bringen oder abholen, kaum Möglichkeiten zum Halten. Auch für den neuen Hort ist kein Elternparkplatz vorgesehen. Das könne zu einem riesen Verkehrschaos führen, gab Stadtrat Thomas Gey (SPD) zu bedenken und verwies auf ähnliche Situationen in Dresden, weil immer mehr Eltern ihre Kinder bis vor die Schule beziehungsweise den Hort fahren. Auch auf der schmalen Zillerstraße vor dem Radebeuler Gymnasium Luisenstift ist die Parksituation kritisch. Dort verstopften die Elterntaxis jeden Morgen die Straße. Baubürgermeister Müller sagte, dass in Ost der Parkplatz vorm Rathaus genutzt werden könne. Der ist allerdings auch so schon oft zugestellt.

