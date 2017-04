Schillerhäuschen öffnet wieder Das Museum zu dem Dichter kann wieder angeguckt werden. Doch nur für eine begrenzte Zeit.

Das Schillerhäuschen. © Christian Juppe

Das Schillerhäuschen, das kleinste Museum Dresdens, ist wieder offen. Das Gebäude gehört zu den städtischen Museen. Die Schau ist ab sofort bis Ende September feiertags und jedes Wochenende von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Aufsichtsdienst wird seit 2005 von Ehrenamtlern wahrgenommen. Auf gerade einmal 21 Quadratmetern gibt es einiges zum Dichter Friedrich Schiller zu entdecken.

In dem markanten, kleinen Gebäude soll der Dichter von 1785 bis 1787 als Gast des Ehepaars Körner gewohnt haben. In dieser Zeit hat Schiller auch seine „Bittschrift“ verfasst. Die Entstehungsgeschichte des Gedichts ist kurios. Das Ehepaar Körner war zum Wandern verreist und hatte Schiller zum Dichten in dem Häuschen zurückgelassen. Weil aber die Waschweiber so laut waren, konnte er sich nicht konzentrieren und verfasste schließlich ein Gedicht zu dem Thema - es ist ein besonderes Highlight der Ausstellung. Weniger erfreulich war der andauernde Streit um das Häuschen. Nach der Wende wurde das Grundstück verkauft, seitdem gab es zwischen Eigentümern und Betreibern einen Disput um die Zuständigkeiten. Deshalb zog sich die Innensanierung jahrelang hin. Jetzt ist das Museum für Besucher endlich wieder geöffnet. (SZ)

