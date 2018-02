Schillerapartments sollen wachsen Das leerstehende Gebäude in der Schillerstraße in Sebnitz wechselt den Besitzer. Bald sollen hier Senioren einziehen.

Ein Bild aus dem Jahr 2015, als die Schillerapartments ausgebaut wurden. Das haben die Eigentümer auch mit dem Haus gegenüber vor. © Dirk Zschiedrich

Sebnitz. Die barrierefreie Wohnanlage der Schillerapartments auf der Schillerstraße in Sebnitz kann weiteren Zuwachs bekommen. Die Stadt Sebnitz hat das auf der gegenüberliegenden Straßenseite gelegene Gebäude Schillerstraße 10 jetzt an die Eigentümer der Wohnanlage, Susanne und Michael Walldorf, verkauft. Sie wollen das Haus modernisieren und an die Schillerapartments angliedern, heißt in der Begründung des entsprechenden Stadtratsbeschlusses. Das leerstehende Gebäude wechselte nach einer Ausschreibung zum per Gutachten ermittelten Verkehrswert von 12 300 Euro den Besitzer. Die Stadt Sebnitz hatte das Haus vor einigen Jahren erworben, um die in sich zusammenfallenden Hintergebäude abzureißen. Auf dem freigewordenen Grundstück wurde ein neuer Parkplatz errichtet. Im Jahr 2015 wurde am verbliebenen Vorderhaus Hausschwamm festgestellt, weshalb Putz und Holzdecken teilweise entfernt wurden. (SZ/dis)

