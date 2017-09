Schilleranlagen länger dicht Die Bauarbeiten im Bautzener Zentrum sind aufwendiger als geplant. Das hat Folgen für die Autofahrer.

Die Bauarbeiten an den Bautzener Schilleranlagen dauern länger. © dpa

Die Bautzener Schilleranlagen zwischen der Bahnhofstraße und der Seminarstraße in Bautzen werden wohl länger für Autofahrer gesperrt bleiben. Grund dafür ist, dass Arbeiten im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße aufwendiger waren, als zuvor angenommen. „Die zusätzlichen Leistungen wirken sich verlängernd auf die Bauzeit aus“, erklärt Bauoberleiter Thomas Leschke. Eigentlich sollten die Sperrschilder am 22. September verschwinden. „Wir sind jetzt bestrebt, dass die Bauarbeiten Ende September abgeschlossen sind“, so Leschke. In den vergangenen Wochen wurden Medien verlegt. Auch die Straßendecke ist fertiggestellt. Gerade sind die Arbeiter damit beschäftigt, den Fußgängerüberweg im Kreuzungsbereich Seminarstraße zu bauen. Wie es aus dem Rathaus heißt, gestaltet sich dieser Prozess schwierig, weil ein Blindenleitsystem errichtet werden soll.

Während der Sperrung müssen Autofahrer mit Umleitungen leben. So führt die Seminarstraße aus Richtung Tzschirnerstraße in eine Sackgasse. Auch der Teil der Schilleranlagen zwischen Äußerer Lauenstraße und Seminarstraße bildet eine Sackgasse. Fußgänger und Radfahrer kommen aber an der Baustelle vorbei. (SZ/mho)

zur Startseite