Schilleranlagen bis September dicht Die Straße entlang der Schulen in Bautzen soll sicherer werden. Während der Bauzeit geht’s aber erst einmal eng zu.

zurück Bild 1 von 2 weiter Ab Dienstag geht es hier nicht mehr weiter – die Schilleranlagen werden zur Baustelle. © Uwe Soeder Ab Dienstag geht es hier nicht mehr weiter – die Schilleranlagen werden zur Baustelle.



Die nächste Staufalle kommt: Wie die Stadt informiert, werden nächste Woche die Schilleranlagen zur Baustelle. Bis Ende September müssen Autofahrer auf die Straße an den Schulen samt Parkplätzen verzichten. Die SZ erklärt die Details.

Das Problem: Mehr Autos, weniger Sicherheit für die Schüler

Der grundhafte Ausbau der Schilleranlagen jenseits des Hammerbergs stand seit Längerem an. Insgesamt 500 000 Euro steckt die Stadt in die Sanierung der verschlissenen Straße, auf der durch einige Umbauten zudem die Verkehrssicherheit für die Schüler erhöht werden soll. Das heißt, neben dem Verlegen neuer Versorgungsleitungen, der Erneuerung der Straßenbeleuchtung und der Asphaltierung der Fahrbahn ändert sich künftig auch in der Gestaltung der Schilleranlagen etwas. Denn durch die Erweiterung des Berufsschulzentrums rechnet die Stadt demnächst mit mehr Verkehr.

Die Pläne der Stadt: Mehr Platz für Fußgänger und weniger Parkplätze

Entlang der Schulen entsteht ein Gehweg, bisher gab es hier nur einen Radstreifen. Mit dem Fußweg verbessert sich gleichzeitig im Bereich der Ausfahrten die Sicht auf den Radverkehr an dieser Straßenseite. Rund um den Abzweig zur Seminarstraße verbreitern die Bauarbeiter die Gehwege. Außerdem wird der Zebrastreifen so versetzt, dass er vom Schillergymnasium aus zum Theaterplatz führt. Dort gibt es dann auch eine Haltestelle für Theaterbusse und Kurzzeitparkplätze für Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen. Für Autos bleiben die Schilleranlagen nach dem Ausbau eine Einbahnstraße, Radfahrer dürfen sie hingegen in beiden Richtungen befahren. Die 47 schrägen Stellflächen reduzieren sich auf 24 Parkplätze, die dann parallel zum Straßenrand angeordnet sind.

Die Bauphase: Zufahrt nur noch über den Hammerberg

Ab Dienstag werden die Schilleranlagen zwischen Bahnhofstraße und Seminarstraße ein halbes Jahr lang gesperrt. Dafür wird die Einbahnstraße am Hammerberg aufgelöst, der Verkehr fließt hier in zwei Richtungen. Die Zufahrt zur Seminarstraße zwischen Schilleranlagen und Tzschirnerstraße wird allerdings nur für Rechtsabbieger möglich sein, die über die Neusalzaer Straße in Richtung Innenstadt fahren.

Die übliche Einfahrt zum Melanchthon-Gymnasium ist ab dem 28. März dicht. Mitarbeiter der Schule nutzen übergangsweise eine Zufahrt von der Bahnhofstraße aus. Die Parkplätze des Berufsschulzentrums sollen von den Schilleranlagen aus erreichbar bleiben. Lehrer und Schüler fahren dafür den Hammerberg hoch. Bevor die Schilleranlagen in einer Sackgasse enden, gibt es eine Zufahrt zum Schulzentrum. Für das Schiller-Gymnasium ändert sich nichts. Die Parkmöglichkeiten in der Seminarstraße bleiben ebenfalls erhalten.

In den ersten Wochen kommt eine weitere Einschränkung hinzu: In dieser Zeit gelangen Autofahrer vom Postplatz aus nicht auf die Bahnhofstraße, da hier gebaut wird. In der Gegenrichtung und auf der Wallstraße rollt es wie gewohnt.

zur Startseite