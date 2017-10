Schilleranlagen ab Freitag frei Autofahrer in Bautzen können aufatmen. Die lange Sperrung der Schilleranlagen soll am Freitagnachmittag aufgehoben werden.

Lange wurde an den Schilleranlagen gebaut. Ab Freitagnachmittag kann die Straße wieder befahren werden. © Uwe Soeder

Bautzen. Es ist zwar Freitag, der 13, aber Bautzens Autofahrer können sich trotzdem freuen. Am 13. Oktober werden die Schilleranlagen nach Abschluss des grundhaften Ausbaus freigegeben. Darüber informierte jetzt die Stadtverwaltung. „Voraussichtlich in den Nachmittagsstunden ist die Straße wieder für Verkehrsteilnehmer befahrbar“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Sechs Monate wurden an den Schilleranlagen gebaut. Für eine halbe Million ließ die Stadt die Strecke zwischen Bahnhofstraße und Seminarstraße sanieren. Nicht nur Leitungen, die Beleuchtung und der Asphalt der Straße wurden bei erneuert. Ein zweiter Gehweg wird künftig für mehr Sicherheit sorgen.

Für Autos bleiben die Schilleranlagen in Bautzen auch nach dem Ausbau eine Einbahnstraße. Radfahrer dürfen die Strecke hingegen in beide Richtungen befahren. Lange bleibt es allerdings in diesem Bereich der Stadt nicht ruhig. Schon im nächsten Jahr kehren die Bauarbeiter zurück. Dann will die Stadt Bautzen die Seminarstraße anpacken. Der Abschnitt ab den Schilleranlagen bis zur Tzschirnerstraße wird saniert und verkehrssicher ausgebaut. (szo)

