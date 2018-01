Schiller-Schüler wollen den Wolf erwischen Für den Wettbewerb „Jugend forscht“ experimentieren die Neustädter mit Radarsensorik. Die Idee soll nicht in der Schublade verstauben.

Julia Giebe, Lukas Lösel und Johannes Löscher (v.l.) sind für den Wettbewerb „Jugend forscht“ dem Wolf auf der Spur. Der Vierte im Bunde, Benjamin, hatte während des Fototermins noch Unterricht. © Daniel Schäfer

Neustadt. Auge um Auge mit dem Wolf. Diese Erfahrung ist Julia noch ganz genau im Gedächtnis. Die 14-Jährige begleitete ihren Vater, einen Jäger, bei einer Treibjagd in den Wäldern bei Polenz. Plötzlich stand er da, der Wolf, nur wenige Meter von ihr entfernt. „Fast weiß und so groß wie ein Schäferhund“, berichtet die Schülerin. Ein paar Sekunden der Schockstarre, dann war das Tier verschwunden. Nun ist Julia Teil einer Gruppe junger Forscher an der Friedrich-Schiller-Oberschule in Neustadt. Zusammen mit Johannes, Lucas und Benjamin spürt sie dem Tier nach, das ihr einst im Wald begegnete. Für „Jugend forscht“ wollen die Acht- und Zehntklässler ein Radarsystem entwickeln, das Alarm schlägt, wenn ein Wolf auftaucht, und ihn damit in die Flucht schlagen. Und das schon mehrere Hundert Meter vor einem Weidezaun, nicht erst, wenn das Tier schon vorbeigelaufen ist, was der Nachteil einer Fotofalle ist.

„Das soll helfen, Nutztiere wie Schafe zu schützen“, erklärt der 14-jährige Lucas. Auch er hat schon einmal einen Wolf in echt gesehen, berichtet er, auf den Wiesen zwischen Lohmen und Pirna. Deshalb war er auch sofort interessiert, als Physiklehrerin Birgit Böhme nach Mitstreitern für den Wettbewerb suchte. Sie wiederum hatte die Idee von dem Ingenieur Ullrich Hering – „unserem Leitwolf“, scherzen die Schüler. Hering ist der Mentor der jungen Forscher und stellt die Technik für die Experimente zur Verfügung. Denn seine Firma OFC Engineering stellt in Rennersdorf-Neudörfel unter anderem Meldeanlagen her, die Diebe aufhalten sollen. Das soll nun auch bei der vierbeinigen, pelzigen Version funktionieren. Erste Tests mit dem Hund eines Schäfers seien vielversprechend gewesen, berichtet der Unternehmer.

Damit das auch beim Wolf funktioniert, müssen die Schüler ihre Kenntnisse aus dem Physik- und Matheunterricht anwenden. „Wir mussten erst einmal die Oberfläche eines Wolfs berechnen“, erklärt der Zehntklässler Johannes fachmännisch. Denn der Sensor sollte weder bei einem Marder noch bei einem Reh anschlagen. Die Jugendlichen probierten verschiedene Systeme und arbeiteten die Vor- und Nachteile aus. Jetzt muss noch herausgefunden werden, in welcher Form Alarm geschlagen wird. Mit einem Ton, den nur der Wolf hört? Oder der Besitzer? Mit Scheinwerfern? „Das Einzige, was wirklich hilft, ist, dem Wolf Angst zu machen“, sagt Ullrich Hering. Und Angst haben diese Tiere eigentlich nur vor größeren Tieren und dem Menschen. Da in der Sächsischen Schweiz keine Bären herumlaufen, läuft es wohl auf die zweite Option hinaus. Eine Stimme vom Band beispielsweise.

Noch bis zum 15. Januar haben die Schüler Zeit, ihr Konzept auszutüfteln. Dann folgt die Präsentation vor der Jury und den anderen Nachwuchsforschern am 6. Februar in Dresden. Diese haben sich beispielsweise mit dem Spielverhalten von Schimpansen und selbstaufladenden Pumpspeicherkugeln beschäftigt. Sind die Neustädter Schüler erfolgreich, geht es weiter zum Landeswettbewerb.

Sicher sind sich alle Beteiligten, dass sie an der Radarsensorik zur Wolfsortung auch nach Jugend forscht weiterarbeiten wollen. Ullrich Hering hat dafür schon Kontakt mit dem Landwirtschaftsministerium aufgenommen. Klappt alles, könnten bald Schäfer und andere Tierhalter in der Region mit Wolfsradaren ausgestattet werden – mitentwickelt von Schülern der Schiller-Oberschule.

zur Startseite