Schiller-Schüler lernen in neuen Fachräumen Fachleute haben im Gymnasium an der Seminarstraße moderne Fachkabinette eingebaut. Nur an einer Sache hapert es noch.

Lars Sommerfeld von einer Berliner Spezialfirma für visuelle Einrichtungen testet im Pirnaer Schiller-Gymnasium eine der interaktiven Tafeln. Die Geräte gehören zur Ausstattung in den neuen Fachkabinetten, die in den Ferien entstanden. © Dirk Zschiedrich

Sechs Wochen hatten die Bauleute Zeit, und es wird so ziemlich eine Punktlandung: Pünktlich zum Start des neuen Schuljahres sind die Handwerker mit den Umbauarbeiten am Pirnaer Schiller-Gymnasium fertig. Die Schüler können nun in frisch hergerichteten Fachkabinetten Biologie oder Chemie büffeln, alles kommt modern daher, angefangen von der Ausstattung bis hin zu den interaktiven Tafeln. An einer Sache hapert es aber noch.

Derzeit klemmt es an der Bestellung für die Möbel, nach Auskunft der Stadt gibt es wohl 14 Tage Verzug beim Lieferanten, bis Stühle und Tische eintreffen. Das Rathaus hat angesichts dessen sämtliche Ressourcen geprüft, um anderweitig Sitz- und Schreibgelegenheiten aufzutreiben, damit mit dem Ersatz der Betrieb in den neuen Kabinetten laufen kann.

Pirna hatte mit Beginn der Sommerferien mehrere Klassenzimmer in der Bildungsstätte an der Seminarstraße zu dringend benötigten Fachkabinetten umrüsten lassen. Sie sollten zum Schuljahresstart fertig sein, um den laufenden Betrieb möglichst nicht zu beeinträchtigen.

Vier neue Fachkabinette einschließlich Vorbereitungszimmer waren geplant, sie entstanden in unmittelbarer Nähe zu den schon vorhandenen Fach-Unterrichtsräumen im Erweiterungsbau an der Straßenseite. Auf diese Weise können die bestehenden Einbauten und Vorbereitungsräume mit genutzt werden. Der Aufwand war recht beträchtlich: Insgesamt zwölf Zimmer mussten die Fachleute umbauen und teilweise zusammenlegen. Auch vor den angrenzenden Räumen und Fluren machten die Bauleute nicht halt, sonst hätte der Umbau nicht funktioniert.

Die Schüler können nun ein nagelneues Chemie-Kabinett sowie ein Biologie- und Physik-Kabinett nebst dazugehörigen Vorbereitungsräumen in Beschlag nehmen. Hinzu kommt ein modernes Lehrerzimmer mit Arbeitsraum und notwendiger, moderner Computertechnik. Darüber hinaus bereiteten die Handwerker den Einbau eines Fachkabinetts für Kunsterziehung ein, als solches nutzbar wird es erst sein, wenn der geplante Erweiterungsbau im Hof der Schule steht. Bis dahin dient das Zimmer als Fachraum für den Musikunterricht. In den Umbau investierte Pirna rund 660 000 Euro.

Die neuen Fachkabinette sind notwendig, weil das Gymnasium von einem derzeit 4,5-zügigen Betrieb auf einen sechszügigen Betrieb erweitert wird und dann zusätzliche Schüler die Bildungsstätte besuchen werden. Damit sie alle unterkommen, ist es mit den neuen Fachkabinetten allerdings nicht getan.

Wie 2015 bereits im Stadtrat beschlossen, bekommt die Schule einen Neubau, der die Kapazität erweitert. Entstehen wird er im parkartigen Hof der Bildungsstätte, es wird ein eigenständiger Bau mit Verbindungsgang zur bestehenden Schule. Laut der Stadt füge sich das Gebäude harmonisch in das vorhandene Ensemble ein, die Klassenräume seien gut beleuchtet und ermöglichen eine gute Weitsicht nach außen.

Und die Planer sorgten bereits vor: Der Erweiterungsbau soll so konzipiert werden, dass er später abermals aufgestockt werden kann, sollten eines Tages auch die zusätzlichen Plätze nicht mehr für die Schüler ausreichen. Nach Auskunft des Rathauses ist geplant, im Lauf des Jahres 2018 mit dem Neubau zu beginnen. Das sei allerdings abhängig davon, wann und in welcher Höhe Fördermittel für das Projekt bewilligt werden.

zur Startseite