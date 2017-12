Schiller-Oberschüler auf den Spuren des Wolfs Vier Jugendliche starten bei „Jugend forscht“. Ihr Forschungsfeld ist brandaktuell.

Neustadt. Ein Team aus vier jungen Forschern der Friedrich-Schiller-Oberschule Neustadt nimmt am Wettbewerb „Jugend forscht“ teil. Bis Mitte Januar haben sie Zeit, ihr Projekt abzuschließen und einzureichen. Die Schüler haben sich für ein Forschungsfeld entschieden, das in der Region viele interessiert: den Wolf. Mithilfe eines Ingenieurs aus Stolpen entwickeln sie eine Radarfalle, die registriert, sobald ein Wolf sie passiert. Die Schwierigkeit dabei sei, die Sensoren so zu justieren, dass sie beispielsweise nicht auf Rehe oder Wildschweine reagieren, berichtet Physiklehrerin Birgit Böhme. Insgesamt nehmen am 53. „Jugend-forscht“-Wettbewerb 71 Nachwuchswissenschaftler aus Dresden und Ostsachsen teil. Sie präsentieren ihre Ergebnisse am 6. Februar in der Landeshauptstadt. Die Gewinner treten dann auf Landesebene an. (SZ/nr)

