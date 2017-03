Schill & Seilacher will Pläne für Chemie-Standort erklären Die Chemikalienproduktion im Werk Neundorf soll wieder aufgenommen werden, Stadträte und Anwohner haben Fragen.

Wird das Chemie-Unternehmen Schill & Seilacher in Pirna-Neundorf bleiben? © Marko Förster

Das Chemie-Unternehmen Schill & Seilacher möchte die Produktion von Chemikalien in Pirna-Neundorf wieder aufnehmen. Als Mitte Februar bekannt wurde, dass die Firma einen Bauantrag zur Wieder-Errichtung der sogenannten P1-Anlage gestellt hat, schlugen die Wogen hoch. In der Reaktoranlage hatte es im Dezember 2014 eine schwere Explosion gegeben, seither ist sie stillgelegt. Stadträte und Anwohner haben viele Fragen an die Firma. Am Donnerstag sollen sie vor Ort Antworten erhalten.

Warum ist der Vor-Ort-Termin für die Stadträte so wichtig?

Am 6. April soll der Bauausschuss des Pirnaer Stadtrats über den Bauantrag des Unternehmens beraten und sich dazu positionieren. Noch im Februar hatte die Stadtverwaltung den Räten empfohlen, eine Zustimmung zur P1-Anlage generell zu verweigern. Schill & Seilacher stellte daraufhin die Zukunft des Pirnaer Werks infrage.

Inzwischen hat die Stadt ihre Position geändert. Wie aus der aktuellen Beschlussvorlage für den Stadtrat hervorgeht, ist Pirna bereit, das gemeindliche Einvernehmen zur Chemikalienproduktion zu erteilen, will dies aber an Bedingungen knüpfen.

Welche Bedingungen stellt die Stadt?

Zum einen fordert die Stadt, dass das Unternehmen alle Empfehlungen eines im Dezember erstellten Sicherheits-Gutachtens nachweislich umsetzt. Welche das im einzelnen sind, ist öffentlich nicht bekannt. Zum anderen möchte Pirna, dass das Gebäude um die P1-Anlage so errichtet wird, dass es einer Havarie standhält. Wie Schill & Seilacher zu den Forderungen steht, wird das Hauptthema auf dem Vor-Ort-Termin am Donnerstag sein.

Wie werden die Anwohner an dem Genehmigungsprozess beteiligt?

Seit der Explosion 2014 leben viele Neundorfer in Angst vor einem Wiederhochfahren der P1-Anlage. Sie fühlen sich von Schill & Seilacher generell schlecht informiert und in ihren Sorgen nicht ernst genommen. So ist mit dem Neubau der Anlage ein Aufstocken der betreffenden Werkhalle verbunden, auch an einer neuen Werkszufahrt soll weiter gebaut werden. Die Anwohner haben in den vergangenen Tagen dafür gekämpft, dass auch sie und nicht nur die Stadträte die Pläne erläutert bekommen. Einen gemeinsamen Termin mit den Räten lehnte die Werksleitung aber ab. Am Donnerstag gibt es nun ein Extra-Gespräch mit den Anwohnern – mit Teilnehmerbegrenzung auf 30 Personen.

Dem Landkreis, der das Baugenehmigungsverfahren führt, empfiehlt die Stadt Pirna eine formelle Öffentlichkeitsbeteiligung und eine vollständige Umweltverträglichkeitsprüfung. Setzt die Stadt diese Forderung durch, könnten die Anwohner direkt im Bauverfahren Anregungen geben und Bedenken geltend machen, die dann gegen die Interessen des Betriebes abgewägt werden müssten.

Wie realistisch ist eine Abwanderung des Betriebes aus Pirna?

Rüdiger Ackermann, Gesamtgeschäftsführer von Schill & Seilacher, hatte in einem Gespräch mit der SZ deutlich gemacht, dass die Zukunft des Pirnaer Standortes von der Wiederinbetriebnahme der P1-Anlage abhänge. Ohne sie arbeite das Werk nicht wirtschaftlich, so Ackermann. Sollte Schill & Seilacher mit dem Bauantrag in Pirna scheitern, könne die Anlage am Unternehmensstandort in Hamburg errichtet werden, dem Werk Pirna drohe dann perspektivisch das Aus. Die Genehmigung für die Erweiterung in Hamburg liege vor.

Letztere Aussage relativiert die Behörde für Umwelt und Energie der Hansestadt auf SZ-Nachfrage. Das entsprechende Genehmigungsverfahren laufe noch, erklärt ein Sprecher. Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung sei noch nicht erteilt. Allerdings werde dies voraussichtlich im zweiten Quartal 2017 erfolgen.

