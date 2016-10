Schildkröten nehmen Taxi ins Warme Weil es für die Reptilien zu kalt, können die Besucher die vier Hugos ab sofort nicht sehen.

Hugo, die Wanne ist voll. © Zoo Dresden

Nur keine Aufregung. Bei diesen Temperaturen erst recht nicht. Und Bewegung? Nein danke! Für Hugo I, II, III und IV war der Umzug mehr Notwendigkeit als gewollte Abwechslung. Wobei, schön warm ist es ja im Winterquartier.

Die vier Riesenschildkröten des Dresdner Zoos sind ab sofort für die Besucher nicht mehr zu sehen. Sobald es kalt wird, ziehen die Reptilien hinter die Kulissen, weil der Innenbereich ihres Sommergeheges nach wie vor nicht beheizt werden kann.

Am Mittwoch war es so weit. Um ihnen den knapp 100 Meter langen Marsch ins Warme zu ersparen, hatte der Zoo extra einen Chauffeurservice eingerichtet. Bedächtig kletterten die vier Aldabra-Riesenschildis nacheinander in den Transportanhänger und wurden zu ihrer Winterbehausung neben den Kängurus kutschiert.

„Die tropischen Reptilien benötigen ständige Temperaturen von über 25 Grad Celsius“, erklärt Kurator Matthias Hendel den Umzug, der zweimal im Jahr organisiert wird – je einmal in jede Richtung. Dies ist notwenig, solange das Hugoneum noch nicht gebaut ist, das eine Heizung bekommen soll. Für dieses Schildkrötenhaus werden weiter Spenden gesammelt.

In den nächsten Monaten werden Hugo I, II, III und IV also versteckt vor den Augen der Besucher leben. Erst wenn es wieder warm wird, ziehen sie zurück auf ihre Sommerwiese ins Freie, voraussichtlich im Juni 2017. Dann werden die riesigen Panzerträger, die zwischen 120 und über 200 Kilo wiegen, den Weg zu Fuß antreten. Dieses Jahr brauchte Leichtgewicht Hugo II für die knapp 100 Meter „nur“ 20 Minuten.

Der Zoo hat seine Öffnungszeiten verkürzt. Ab sofort ist er bis 17.30 Uhr auf, ab 1. November schließt er schon um 16.30 Uhr. Nach dem Winter ist er wieder länger offen.

