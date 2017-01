Schilder warnen vor Schneelawinen Große Eiszapfen sind am Dach des Salzhauses in Zittau gewachsen – doch sie können jederzeit abrutschen.

Mit diesen Schildern wird vor herabfallenden Eiszapfen und Schneelawinen gewarnt. © Rafael Sampedro

Am Zittauer Salzhaus warnen wieder Schilder vor herabfallenden Eiszapfen und Schneelawinen. Der Frost der vergangenen Tage hat vor allem große Eiszapfen am Dach des bekannten Gebäudes auf der Zittauer Neustadt wachsen lassen. Diese können eine große Gefahr für Fußgänger sein, wenn sie herunterfallen - selbst dann noch, wenn nur Bruchstücke vom Dach herunterkommen. Auch Schnee kann jederzeit vom Salzhausdach abrutschen. Doch ob Eiszapfen oder Schnee: Wer unmittelbar an der Hauswand entlang läuft, ist durch den Überstand des Daches geschützt. (SZ/se)

