Schilder verschrecken Touristen

So viele Schilder auf einmal, wie hier in Hinterhermsdorf, können Touristen verwirren. Sie haben aber nach dem Gesetz alle ihre Berechtigung. Doch die Zusatzschilder haben es in sich.

In Saupsdorf wirbt die Kräuterbaude mit einem eigenen Schild. Das ist jedoch wirkungslos, da daneben ein Sackgassenschild steht und wenige Meter weiter die Straße gesperrt ist.

Die Kräuterbaude „Am Wald“ in Saupsdorf ist, wie der Name deuten lässt, idyllisch gelegen an der Alten Saupsdorfer Straße. Hier kommen Rehe und Hirsche mitunter bis an die Haustür. Auch Füchse und Hasen gibt es hier. Und die sagen sich wohl hier auch schon mal Gute Nacht. Denn die Straße ist seit Jahren in Saupsdorf als Sackgasse und wenige Meter später auch als gesperrte Straße mit „Frei für Anlieger“ beschildert.

Gleich drei Probleme zurück 1 von 3 weiter Problem 1: Zusatzschild darf nur einmal angebracht werden Die Stadtverwaltung Sebnitz und die Wirtleute haben schon mehrere gemeinsame Gespräche geführt, um eine Lösung zu finden. Das bestätigt Ronald Kretzschmar, Leiter der Hauptverwaltung im Sebnitzer Rathaus. Nach deutschem Recht sei es mit der Beschilderung eben doch etwas kompliziert. Rein von der Anordnung her, entspreche die heutige Lage dem Gesetz. Von Hinterhermsdorf aus (rechtes Foto), ist eindeutig ersichtlich, wie die Kräuterbaude zu erreichen ist. Warum kann nicht auch das Sackgassenschild oder die Sperrscheibe nach der Einfahrt zur Agrargenossenschaft mit dem gleichen Zusatz „Zufahrt bis Kräuterbaude frei“ ausgestattet werden? Eine einfache Lösung, die jedoch nicht umsetzbar ist, bremst Ronald Kretzschmar jede Euphorie. Eine Straße darf nur einmal mit einem solchen Zusatzschild ausgestattet werden. Problem 2: Eigenes Werbeschild ist wirkungslos Um wenigstens etwas zu tun, hat er eine private Beschilderung am Anfang der Alten Saupsdorfer Straße angebracht. Die steht eben neben jenem Sackgassenschild (linkes Foto). Auswärtige fahren da auf keinen Fall rein. Einziger Ausweg wäre, der Gastwirt würde sein eigenes Schild mit dem Zusatz „Frei bis Kräuterbaude“ ausstatten. Und das wäre auch zulässig, sagt Ronald Kretzschmar. Problem 3: Die Zukunft der Straße ist nicht geklärt Schon seit Längerem gibt es Diskussionen darüber, wer künftig für die Straße verantwortlich sein soll. Bislang gilt die Trasse als Staatsstraße. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr möchte die Staatsstraße S165 von Bad Schandau bis Sebnitz, einschließlich der Alten Saupsdorfer Straße, zur Kreisstraße abstufen. Dagegen hat der Landkreis Widerspruch eingelegt. Aber selbst wenn der Kreis die Straße übernehmen müsste, wird er sie sicherlich nicht behalten. Am Ende würde sie als Ortsstraße abgestuft. Wem die Straße gehört, der ist für deren Instandsetzung verantwortlich. Und ob sich etwas an der Beschilderung ändert, ist fraglich. Doch das Ganze ist noch ein schwebendes Verfahren. Im November soll es dazu aber zwischen den Ämtern ein weiteres Gespräch geben.

Für die Wirtsleute Heiko Hesse und Janet Hoffmann ist das allerdings ein echtes Problem. Denn sie vermuten, dass ihnen wegen dieser Beschilderung ein Großteil ihrer möglicher Kunden verloren geht. Schon zwei Jahre dauere schon dieser Zustand an. Und so lange kämpfen sie auch schon dagegen an. „So werden wir die nächsten Jahre nicht überstehen. In Zeiten von immer steigenden Abgaben an die Behörden und Institutionen, auch kommunal, ist das der Todesstoß“, sagt Heiko Hesse. Seit zwei Jahren verspreche man Besserung. Inzwischen kristallisieren sich aber insgesamt drei Probleme heraus.

