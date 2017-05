Schilder sollen Störenfriede fernhalten Der Pausenhof am Nieskyer Zinzendorfplatz ist nur noch für Gymnasiasten. Der Landkreis reagiert auf einen SZ-Bericht.

Die neuen Verbotsschilder sind nicht zu übersehen, zumindest am Tag. Sie stehen um den Pilz auf dem Pausenhof des Schleiermacher-Gymnasiums in Niesky. Bisher traf sich an dieser Stelle regelmäßig die Nieskyer Jugend. © andré schulze

Niesky. Klare Ansage hinter dem Gymnasium: Unbefugte dürfen sich auf dem Schulgelände nicht mehr aufhalten. Zudem ist der Konsum von Alkohol und Drogen sowie das Rauchen verboten. Darauf verweisen mehrere Schilder, die der Landkreis in dieser Woche am Alten Pädagogium hat aufstellen lassen. Denn der Landkreis ist nicht nur Träger des Schleiermacher-Gymnasiums, sondern auch zuständig für den Schulhof. Und auf diesem gab es in der zurückliegenden Zeit häufig Ärger, worüber die SZ berichtete. Denn der Pilz, vorgesehen als Unterstellmöglichkeit für die Fahrräder der Gymnasiasten, ist zu einem regelmäßigen Treffpunkt für Jugendliche geworden. Zum Problem wurden die Begleiterscheinungen dieser Treffs. Laute Musik, Glasscherben und anderer Müll erbosten nicht nur die Anwohner, sondern stellten auch das Gymnasium in ein schlechtes Licht. Dabei musste nicht nur der Abfall beseitigt, sondern auch manche Zerstörung wieder in Ordnung gebracht werden.

Mit den Schildern soll sich das jetzt ändern. Darauf hofft der Landkreis, auch wenn er bis gestern dazu noch nicht Stellung nehmen wollte. Zumindest mit dem Zusatz, dass Zuwiderhandlungen ordnungs- und strafrechtlich verfolgt werden, hat die Kreisbehörde als Hausherr die Möglichkeit, gegen Verstöße vorzugehen und zu bestrafen. Die Frage ist nur: Wer kontrolliert die Einhaltung des Verbotes?

Die Stadt Niesky fühlt sich dafür nicht zuständig, wie Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann sagte. Schließlich sei der Schulhof Eigentum des Landkreises. Außerdem fehlen dem Ordnungsamt der Stadt das Personal, um diesen Bereich im Auge zu behalten. Dennoch begrüßt die Oberbürgermeisterin das Aufstellen der Verbotsschilder und sie ist überzeugt, dass sie Ruhe bringen werden. „Wobei die Schilder schon Wirkung zeigen.“ Sie hofft darauf, dass dem Gymnasium ein Zaun um seinen Schulhof erspart bleibt. Denn dieser hätte städtebauliche Konsequenzen und würde auch optisch nicht zu der Fläche zwischen Gymnasium und Jahnhalle passen.

Die Anwohner in der Lehrergasse und auf der Rückseite der Ödernitzer Straße wird diese Maßnahme ruhiger schlafen lassen. Keine laute Musik und Flaschenklirren mehr in der Nachbarschaft. Dass es bereits ruhiger geworden ist, bestätigen Betroffene. Besonders seitdem die Schilder stehen.

Vonseiten des Jugendringes Oberlausitz findet die Beschilderung keine Zustimmung. Sie sorge zwar für Ruhe hinterm Gymnasium, aber sie löst das Problem nicht, das die Stadt Niesky seit Jahren hat: Fehlende Treffpunkte für junge Leute. „Die Jugendlichen werden sich einen neuen Platz suchen, um sich zu treffen“, ist Frank Stukatz überzeugt. Der für die präventive Jugendarbeit in Niesky und Umgebung zuständige Sozialpädagoge macht diese Erfahrung nicht zum ersten Mal.

Hinzu kommt, dass die Mitarbeiter des Jugendringes das Treiben unterm Pilz in den vergangenen Wochen mitverfolgt haben. „Wir sind 14-mal vor Ort gewesen, auch in den Abendstunden“, berichtet Frank Stukatz. Zweimal erlebten sie dabei, wie die Polizei wegen Ruhestörung von den Anwohnern herbeigerufen wurde. Vor Ort konnten die Beamten aber keine Ruhestörung feststellen, so das Fazit.

Dass die Musik lauter wahrgenommen wird, mag an der baulichen Beschaffenheit des Pilzes liegen. Denn er wirkt nach oben wie ein Trichter und durch den angehobenen Kegel dringt die Musik nach außen. Aber mit dem Verbot dürfte sich das jetzt wohl erledigt haben.

Die Wahrnehmungen zu dem Verhalten der Jugendlichen fallen recht unterschiedlich aus. Frank Stukatz spricht nach den Kontrollgängen davon, dass zerschlagene Flaschen eher die Ausnahme sind. Die meisten Jugendlichen verhalten sich angemessen unter dem Pilz. Schüler Jeremy Winter hat da andere Erfahrungen gemacht. Auf Der SZ-Seite bei Facebook schrieb er: „Der Platz wurde vor zwei Wochen von uns saubergemacht. Gestern mal wieder dort gewesen, war leider wieder komplett alles voller Glasscheiben und Müll. Da fragt man sich, ob die 12- bis 14-Jährigen überhaupt wissen, was Ordnung ist.“ Ines Wolfram steht auf dem Standpunkt, dass „es eigentlich schön ist, wenn sich Jugendliche friedlich treffen und dabei vielleicht auch bisschen Musik hören und quatschen. Aber leider ist diese Toleranz nicht mehr gegeben und überall erscheinen Jugendliche als störend. Mich stört nur, dass der Müll nicht dort landet, wo er hingehört.“

zur Startseite