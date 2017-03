Schilder-Schande Verrostet, beklebt, verbeult: Viele Straßennamen-Schilder sind in miserablem Zustand. Jetzt soll etwas passieren.

zurück Bild 1 von 5 weiter Neue Straße, altes Schild: So wie hier – und schlimmer – sieht es an vielen Ecken Radebeuls aus. Nun gelobt die Stadt Besserung. © Dominique Bielmeier Neue Straße, altes Schild: So wie hier – und schlimmer – sieht es an vielen Ecken Radebeuls aus. Nun gelobt die Stadt Besserung.

Die Eduard-Bilz-Straße hat einen Knick in der Optik.

Der Grünspan rückt unserem liebsten Dichter zu Leibe.

Auch die Meißner Straße verliert langsam den Kampf gegen den Rost.

Die Serkowitzer Straße wird von den Rändern her aufgefressen.

Man muss nicht lange durch Radebeul fahren, um sie zu bemerken: Schilder von Straßennamen, die schon bessere Tage gesehen haben. Die vier Schrauben, die sie halten, sind oft völlig verrostet, auch von den Ecken her greift der Rost schon die Schriftzüge an und hinterlässt ein trauriges Bild des Zerfalls. Anderswo ist es der Grünspan, der einen Straßennamen schwer lesbar macht, immer wieder befinden sich auch Aufkleber direkt auf dem Schriftzug. Ein seitlich an einem Pfosten angebrachtes Schild an der Eduard-Bilz-Straße hat es besonders schwer getroffen: Es ist um 45 Grad abgeknickt, der erste Teil des Namens ist vor Rost kaum noch lesbar.

„Aus meiner Sicht ist das ein echter Missstand“, sagt SPD-Fraktionschef Thomas Gey. „Gerade für eine Tourismusstadt, in der Fremde sich orientieren müssen, ist das kein guter Zustand.“ Er habe das Thema schon vor ein paar Monaten angesprochen, zusammen mit häufig fehlenden Hausnummern. „Aber das ist auf wenig Gegenliebe gestoßen.“ Das Anbringen von Hausnummern sei zwar Sache der Eigentümer, „aber man kann ja mal darauf hinweisen, dass dieser Pflicht nachgegangen wird“. Für Gey ist das Thema auch eine Frage der Sicherheit. „Im schlimmsten Fall kann es bei Rettungseinsätzen zu Schwierigkeiten führen“, so der Politiker.

Doch die Stadt zeigt sich bereits einsichtig. „Wir haben bei den Straßennamen-Schildern einen recht großen Nachholbedarf“, räumt Ingolf Zill, Leiter der Verkehrsbehörde in Radebeul, auf SZ-Nachfrage sofort ein. Der Schwerpunkt habe in den vergangenen Jahren auf der Erneuerung der „normalen“ Verkehrszeichen sowie auf Markierungen gelegen.

Als Nächstes seien aber die Straßennamen dran. Eine Firma – der Servicebetrieb für Verkehrsleiteinrichtungen von Marion Frenzel aus Radebeul – sei schon beauftragt worden. Sobald der Winter endgültig vorbei ist, soll die Erneuerung des Hauptstraßennetzes beginnen, danach folgen die Nebenstraßen. „Innerhalb eines Jahres kann das aber nicht alles abgearbeitet werden“, so Zill.

Die Schilder, die dann erneuert werden, stammen zunächst aus eingelagerten Altbeständen und sind aus Emaille gefertigt. Wenn diese Bestände aufgebracht sind, beginnt ein neues – teureres – Kunststoff-Einschub-System, das aktuell schon auf der Horst-Viedt-Straße in Radebeul-West genutzt wird. Pflege und Wartung sollen dann viel einfacher sein.

Auch bei den Hausnummern kann Zill, zumindest andeutungsweise, Entwarnung geben: Den Hauseigentümern wolle man bald „freundlich auf die Finger klopfen“ und klarmachen, dass das Anbringen in ihrem eigenen Interesse sein müsste.

Eine andere SPD-Forderung – ein eigener Bauhof für Radebeul – ist dagegen noch weit davon entfernt, auf die Tagesordnung zu kommen: „Das ist momentan kein Thema für Radebeul“, sagt Ingolf Zill.

